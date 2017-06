Tausende Polizisten schützen Tour-Auftakt in Düsseldorf

Der Auftakt der Tour de France in Düsseldorf wird von mehreren tausend Polizisten geschützt. "Wir sind gut aufgestellt und auf alles vorbereitet", sagte Düsseldorfs Polizeipräsident Norbert Wesseler am Freitag.

Es gebe zwar seit längerem eine abstrakt hohe Sicherheitsgefahr, aber keinerlei konkrete Hinweise auf bestimmte Szenarien in Düsseldorf, fügte Wesseler hinzu. An neuralgischen Punkten würden Straßensperren errichtet. Dort würden auch schwer bewaffnete Polizisten zu sehen sein. Es handele sich um den größten Polizeieinsatz in Düsseldorf seit mehreren Jahren für eines der größten Sportereignisse der Welt.

Die Polizei betreibe einen erheblichen, nicht alltäglichen und keineswegs selbstverständlichen Aufwand, sagte der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). "Das, was an Sicherheit menschenmöglich ist, ist gewährleistet."

Er rechne je nach Wetter mit 500.000 bis 700.000 Zuschauern für den 1. und 2. Juli. Die Zahl sei schwer vorauszusagen. Es würden Radsportfans aus vielen Ländern erwartet. "Es können auch eine Million Menschen werden. Wir werden auch eine Million an der Strecke unterbringen können", sagte Geisel.

(lsa/lnw)