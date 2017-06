Grand Départ in Düsseldorf: Grand Départ will dem Regen trotzen

Prinz Albert ist voll des Lobes

Was Düsseldorf kann sich über warme Worte von Prinz Albert II. freuen. Das Staatsoberhaupt von Monaco mag das "kleine Paris" für seine Gastfreundlichkeit, seine Weltoffenheit und sein Interesse an allem, das mit dem Meer zu tun hat, ließ der Prinz in einer Pressemitteilung anlässlich des Grand Départ gestern mitteilen.

Warum Der Grand Départ gastierte im Jahr 2009 in dem Fürstentum, Albert ist also der Tour de France verbunden. Der Monarch kennt zudem die Stadt: Er war erst im Januar für die Messe "Boot" in Düsseldorf - daher die Anspielung auf das Meer.

Besuch Albert wird als Gast zum Grand Départ in Düsseldorf erwartet. Mit "großer Freude und starkem Interesse" werde er das Sportereignis vor Ort verfolgen, teilte er gestern mit.