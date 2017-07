Konzert zum Grand Départ: Kraftwerk sorgen für besonderen Abend im Ehrenhof

Mit zwei Stunden 3D-Bühnenprogramm und einer Neuauflage ihres Stücks "Tour de France" sorgten Kraftwerk für das musikalische Highlight des Grand Départ. Die Fans im Düsseldorfer Ehrenhof waren begeistert. Von Philipp Holstein

Als die Sonne unterging, spielten sie ihr Stück "Tour de France" aus dem Jahr 1983. Und weil das ein besonderer Abend war – zuhause in Düsseldorf und dann noch Grand Départ –, aktualisierte Kraftwerk das Lied: Auf drei mächtigen Leinwänden zeigten sie zur Musik den deutschen Fahrer Tony Martin und sein Rad, das 15.000 Euro teure Canyon Speedmax CF SLX, das Kraftwerk-Chef Ralf Hütter designt hatte. Auf dem schwarzen Rahmen liegt ein weißes Raster, das ebenso aussieht wie die Anzüge der vier Bandmitglieder.

Es hatte den ganzen Tag geregnet, aber die Vorband sorgte für die Sommersonnenwende. Die Gruppe Air bereitete die Fans auf Kraftwerk vor; ihre Lieder sind ja im Grunde akustische Weltraum-Gleitflüge, das passte also sehr gut, und die Franzosen standen kaum 15 Minuten auf der Bühne, da kam die Sonne hervor.

Sonderapplaus für den Bass

Kraftwerk selbst spielte ein großartiges, sehr druckvolles Best-of-Programm im Ehrenhof. Der erste Höhepunkt war das Stück "Spacelab", zu dem die Gruppe ein 3D-Video projizierte, in dem ein Raumschiff vor der benachbarten Tonhalle landete. Die Lautstärke war enorm, der Bass am Anfang von "Radioaktivität" bekam einen Einzelapplaus, weil er so wuchtig in die Magengrube schlug, dass viele zusammenzuckten.

Kurz vor Schluss schickten die Musiker Roboterpuppen von sich auf die Bühne, die den Song "Wir sind die Roboter" aufführten. Rund zwei Stunden dauerte das Konzert, das man mit 3D-Brillen verfolgen musste, und wie jedes Kraftwerk-Konzert mit dem Stück "Musique Non Stop" endete.

Eine ausführliche Kritik vom Kraftwerk-Konzert folgt.