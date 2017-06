Mit Musik, Tanz und viel Jubel haben Radsport-Fans auf dem Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt die Teams der Tour de France begrüßt. Die offizielle Teampräsentation am Donnerstagabend bildete den Auftakt des Grand Départ. Von Helene Pawlitzki und Lisa Schrader, Düsseldorf

Oberbürgermeister Thomas Geisel war sichtlich erleichtert angesichts des übervollen Burgplatzes, als er gegen 18.15 Uhr die Bühne erklomm und das Publikum begrüßte. Er freue sich, dass auch das Wetter mitspielte und gab als Motto fürs Wochenende aus: "Wir feuern alle an und werden dann feiern!"

FOTO: Endermann, Andreas

Tatsächlich hingen dunkle Wolken am Himmel, aber es blieb trocken, und auch die Temperaturen waren angenehm. Das freute neben den deutschen Ex-Profis Jens Voigt und Marcel Wüst, die die Präsentation der Teams moderierten, auch die Fahrer, die sich vom Publikum feiern ließen. Besonders das deutsche Team Bora-hansgrohe mit dem slowakischen Star-Fahrer Peter Sagan wurde frenetisch gefeiert.

FOTO: afp

Unter anderem Tony Martin, Hoffnungsträger für das Zeitfahren am Samstag, und Rick Zabel, Sohn von Erik Zabel, zeigten sich von der Kulisse in Düsseldorf beeindruckt. "Wenn es am Wochenende genau so voll wird, wie heute, ist das ein Traum", sagte Zabel.

Viele Fans, volles Programm auf der Bühne

Zahlreiche Fans säumten nicht nur am Burgplatz und am Marktplatz die Strecke, die die Fahrer nach ihrer Präsentation auf der Bühne abfuhren. Sie jubelten den Fahrern zu, schwangen Flaggen und Fähnchen. Der ein oder andere Sportler hielt das Spektakel selbst mit dem Handy oder der Kamera fest.

FOTO: ap, PDJ

Düsseldorf hatte mächtig aufgefahren für einen angemessenen Start ins Tour-Wochenende. Die Düsseldorfer Show-Band "Fresh Music Live" heizte mit großem Ensemble inklusive vieler Tänzer mit eine Hit-Medley dem Publikum ein. Begeisterung lösten auch die Grundschulkinder der SingPause aus, die gemeinsam mit Profi-Sängerinnen die Europa-Hymne sangen, bevor es dann mit dem Radsport auf der Bühne los ging.

Beliebtes Fotomotiv waren die Living Sculptures, die berühmte Persönlichkeiten der Düsseldorfer Stadtgeschichte wie die Band Kraftwerk, Clara Schumann oder den klassischen Köbes verkörperten.

