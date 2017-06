Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren - nun sind es noch weniger als zehn Tage, bis die Tour de France in Düsseldorf und Umgebung beginnt.

Am 29. Juni startet das Tour-Wochenende mit der Team-Präsentation am Abend. Am 1. Juli folgt dann die erste Etappe, das Zeitfahren durch die Düsseldorfer Innenstadt. Am 2. Juli geht es mit der zweiten Etappe durch Düsseldorf, den Kreis Mettmann, Neuss und Mönchengladbach weiter. Die Etappe verlässt bei Aachen Deutschland und endet in Belgien.

