Umfrage von RP ONLINE: Tour de France in Düsseldorf spaltet

Die Tour de France in Düsseldorf und Umgebung bleibt umstritten. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von RP ONLINE und dem Umfrageinstitut Civey hervor. Das Ergebnis: Die Mehrheit (37,6 Prozent) befürwortet den Grand Départ in Nordrhein-Westfalen, es gibt aber auch viele Gegner (28,7 Prozent). Und mit 33,7 Prozent einen erstaunlich großen Anteil jener, die unentschieden bezüglich der Ausrichtung des Sportereignisses sind.

Das ist das Ergebnis der Abstimmung.

Jeder Zehnte ist ganz dagegen

16,8 Prozent haben in der Umfrage angegeben, sie fänden es "sehr gut", dass die Tour in Düsseldorf startet und durch NRW führt. 20,8 Prozent finden das noch "eher gut". 16,4 Prozent bewerten es hingegen als "eher schlecht", gut jeder Zehnte (12,3 Prozent) ist ganz dagegen und vergibt ein "sehr schlecht". Der Rest klickte "Unentschieden" an: Offenbar hat jeder Dritte keine klare Meinung dazu - oder es ist ihm schlichtweg egal.

Die Stichprobe der repräsentativen Online-Umfrage bezieht sich auf rund 5.000 Teilnehmer, der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent. Mitmachen konnte jeder, bei der Auswertung berücksichtigt wurden jedoch nur registrierte Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen.

Kontroverse um Tour von Anfang an

Dass das Großevent in Düsseldorf stattfindet, wurde von Anfang an kontrovers diskutiert. Einige waren strikt dagegen, andere sofort begeistert von der Idee, das berühmte Radrennen nach 30 Jahren wieder in Deutschland starten zu lassen. Initiiert hatte dies der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Das Thema wurde monatelang im Stadtrat diskutiert. Und schließlich doch gebilligt, in einem geheimen Votum, bei dem Stimmen vom rechten Rand den Ausschlag gaben.

Vor allem die Kosten für das Großevent sind für viele Gegner ein Problem: Rund 13 Millionen Euro gibt Düsseldorf insgesamt aus. Auf der anderen Seite stehen Einnahmen von knapp acht Millionen Euro durch den Tour-Start. Düsseldorf und die anderen NRW-Städte, durch die die Tour führt (etwa Erkrath, Ratingen, Mettmann oder Neuss), erhoffen sich zudem positive Image- und Marketing-Effekte.