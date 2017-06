Am 1. und 2. Juli ist es soweit: Die Tour de France 2017 startet in Düsseldorf und der Region. Doch der Grand Départ ist umstritten. Manche waren von Anfang an strikt dagegen, andere sofort begeistert von der Idee, das berühmte Radrennen nach 30 Jahren wieder in Deutschland starten zu lassen.

Dass das Großevent in Düsseldorf stattfindet, hat Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) initiiert. Das Thema wurde monatelang im Stadtrat diskutiert. Und schließlich doch gebilligt, in einem geheimen Votum, bei dem Stimmen vom rechten Rand den Ausschlag gaben.

Was die Menschen in der Region über die Tour de France vor der Haustür denken, haben wir im vergangenen Herbst in einer großen Umfrage herausgefunden:

Kontroverse um das liebe Geld

Vor allem die Kosten für das Großevent sind für viele Gegner ein Problem: Rund 13 Millionen Euro wird Düsseldorf insgesamt ausgeben. Auf der anderen Seite stehen Einnahmen von knapp acht Millionen Euro, die die Stadt durch den Tour-Start einnehmen will.

Düsseldorf und die anderen NRW-Städte, durch die die Tour führt (etwa Erkrath, Ratingen, Mettmann oder Neuss), erhoffen sich zudem positive Image- und Marketing-Effekte. Das sehen auch viele Bürger so: Dann sei in der Region etwas los, die Welt blicke an den Rhein.

