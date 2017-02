später lesen Großaufgebote als Standard 2017-02-24T20:12+0100 2017-02-25T00:00+0100

Die Polizei-Bilanz der Weiberfastnacht ist gar nicht schlecht. Das liegt vor allem daran, dass den Tätern bei rund 700 Polizisten in der Altstadt schlicht die Gelegenheiten fehlten. Dabei war die Polizei nicht wegen der Schläger, der Hooligans und der Volltrunkenen aufgestockt worden, mit denen sie reichlich zu tun hatte, sondern wegen der Terrorgefahr, die seit dem Berliner Anschlag als deutlich erhöht gilt. Schon voriges Jahr stand Karneval unter Rekord-Polizeischutz - seinerzeit um massenhafte sexuelle Übergriffe wie in der vorausgegangenen Silvesternacht zu verhindern. An die Großaufgebote bei Großveranstaltungen werden wir uns gewöhnen müssen.