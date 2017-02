Düsseldorf: Grüne wollen Parkplätze überbauen

Mit einer Anfrage im Planungsausschuss am Mittwoch wollen die Grünen einen ersten Schritt für solche Lösungen machen. So wollen sie von der Verwaltung erfahren, welche städtischen Gewerbeimmobilien in Wohnraum umgewandelt werden könnten. Außerdem wollen sie prüfen lassen, ob sich städtische Immobilien um weitere Geschosse aufstocken lassen. Die Fraktion hofft, dass sich so insbesondere mehr Wohnungen im unteren Preissegment schaffen lassen. Die bisherigen Pläne würden "auch perspektivisch" nicht den Bedarf decken können, heißt es in der Anfrage.

Als dritte Idee verweisen sie auf das Vorbild aus München, wo die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag ein Pilotprojekt realisiert hat. Sie schuf 100 Wohnungen, indem sie den Parkplatz des städtischen Schwimmbads Dantebad überbaute. Der Wohnkomplex steht auf einer Betonkonstruktion, darüber sind vier Stockwerke in Holzsystembauweise gestaltet. Die Wohnungen werden über das Sozialamt an Haushalte vergeben, die Bedürftigkeit nachweisen können.

Grünen-Sprecher Czerwinski könnte sich etwa im Umfeld der Heinrich-Heine-Universität ein solches Projekt vorstellen. Dort gebe es viele große Parkplätze. "Da könnte man Wohnungen für Studierende schaffen", sagt er. In der Fraktion denkt man etwa auch über den Parkplatz neben dem Eisstadion an der Brehmstraße nach.

