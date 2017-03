Düsseldorf: Grundstücke für Hausbau 50 Prozent teurer

Die wachsende Attraktivität Düsseldorfs und die große Nachfrage nach Wohnraum haben das Bauland in den vergangenen Jahren deutlich teurer werden lassen. Die Quadratmeterpreise in guten Lagen sind seit 2011 von 670 auf 1000 Euro geklettert. Von Nicole Lange

In guten Lagen kosteten baureife Grundstücke für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser im vergangenen Jahr etwa 1000 Euro je Quadratmeter - 2012 waren es noch 670 Euro gewesen (bei einer Grundstücksfläche von 350 bis 800 Quadratmetern). Aber auch in den mittleren Lagen stiegen die Preise deutlich - von 440 auf 620 Euro je Quadratmeter. In den einfachen Lagen erhöhten sich die Preise von damals 330 auf nun 480 Euro je Quadratmeter. Diese Werte hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Stadt Düsseldorf ermittelt.

Der Gesamtumsatz des Grundstücksmarktes lag im vergangenen Jahr bei 4,13 Milliarden Euro und damit um fünf Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Anzahl der Kauffälle stieg dagegen um sieben Prozent an.

Zuletzt hatten sich die Anstiege von Mieten und Kaufpreisen für Wohnungen und Häuser in der Landeshauptstadt ein wenig verlangsamt - das hatte der Ring Deutscher Makler bei Vorlage seines jüngsten Berichts festgestellt. Das hat aus Sicht der Experten auch damit zu tun, dass für viele Mieter und Käufer die Schmerzgrenze inzwischen erreicht ist. Sie weichen deshalb häufig auf das Umland aus, was sich auch dort durch steigende Grundstückspreise bemerkbar gemacht hat - beispielsweise in Ratingen oder Mettmann.

Auch die Preise für den normalen Geschosswohnungsbau haben in der Landeshauptstadt spürbar angezogen. In guten Lagen wurden vor fünf Jahren im Schnitt noch 700 Euro je Quadratmeter gezahlt, im vergangenen Jahr waren es 1050 Euro. Grundstücke für Gewerbenutzung (Hallen und Produktionsstätten) verteuerten sich auch - in guten Lagen von 250 Euro je Quadratmeter im Jahr 2012 (frühere Zahlen lagen nicht vor) auf 270 Euro im Jahr 2016.

Quelle: RP