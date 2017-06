später lesen Düsseldorf Gute Chancen für die Chefs von SPD und Grünen 2017-06-11T19:27+0200 2017-06-12T00:00+0200

Zur Halbzeit der Wahlperiode bestimmen die Fraktionen von SPD und Grünen in dieser Woche ihren Fraktionsvorstand neu - bislang deuten sich keine Überraschungen an: Bei den Sozialdemokraten tritt heute Abend der bisherige Fraktionschef Markus Raub erneut zur Wahl an, ein Gegenkandidat für den 50-jährigen Juristen ist bislang nicht in Sicht. Und bei den Grünen hat die sogenannte Fraktionsversammlung, zu der neben den Ratsmitgliedern unter anderem auch die Bezirksvertreter und Vertreter des Parteivorstands gehören, bereits eine Empfehlung zur Wiederwahl des Duos Norbert Czerwinski und Angela Hebeler abgegeben. Dieser werden die Ratsmitglieder bei ihrer Zusammenkunft am Mittwoch aller Voraussicht nach folgen.

