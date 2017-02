später lesen Gute Signale für Stadtsparkasse 2017-02-16T19:57+0100 2017-02-17T00:00+0100

Bei der Stadtsparkasse gibt es einen vierten Vorstand, der den Vertrieb stärken soll. Damit verbunden ist das Signal, im Markt wieder aktiver werden zu wollen. Das ist gut so, immer wieder war in den letzten Jahren auch von solventen Mittelständlern zu hören, die Kreditanbahnung mit der Stadtsparkasse sei schwierig bis unmöglich. Selbst Stadttöchter wie Flughafen und Stadtwerke mussten Projekte ohne das erste Haus am Platz angehen. Noch wichtiger nach den Querelen der letzten eineinhalb Jahre um die Ausschüttungen ist, dass es jetzt in dieser Frage Regelungen für das Miteinander von Vorstand und Verwaltungsrat gibt. Dadurch kommt die Stadtsparkasse in ruhigeres Fahrwasser. Das müsste auch den Personalräten wichtig sein, die gestern gegen den neuen Vorstand stimmten. uwe-jens.ruhnau