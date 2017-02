Düsseldorf: Gymnasien fürchten Klagen von Eltern

Wenn zu viele Anmeldungen vorliegen, entscheidet das Los. Heute startet die zweite Anmeldephase.

Ab heute können sich Eltern im zweiten Anlauf um einen Platz für ihre Kinder auf den städtischen Gymnasien bemühen. Wer bei der ersten Runde nicht zum Zug kam, muss sich nun an die Schulen wenden, die noch freie Plätze zur Verfügung haben. Sieben städtische Schulen vermeldeten nach Runde eins noch Kapazität, besonders beliebte Gymnasien sind hingegen für das kommende Schuljahr bereits voll.

Das sorgt, wie berichtet, unter anderem in Gerresheim für Frust bei Eltern. Denn auch Kinder, die sogar in fußläufiger Nähe der beiden Gymnasien im Stadtteil wohnen, wurden abgewiesen und müssen nun in einen anderen Stadtteil fahren. "Ich kann den Frust der Eltern verstehen", sagt die kommissarische Schulleiterin des Gymnasiums am Poth, Cornelia Wilfert. "Wir haben aber leider schon räumlich keine Möglichkeit, noch mehr Kinder aufzunehmen." Von 168 angemeldeten Kindern musste das Gerresheimer Gymnasium daher 23 abweisen. Bei der Auswahl galt: Alle Kinder, deren Geschwister bereits die Schule besuchen, wurden genommen. Ansonsten entschied ein Losverfahren, das die Schulleiterin mit mehreren Kollegen als Zeugen ausgerichtet hat.

Auf dieselbe Weise gehen alle Gymnasien mit zu vielen Anmeldungen vor, die Schulleiter haben sich darauf verständigt. Dabei würde es eine Verordnung des Landes sogar erlauben, Kriterien wie den Schulweg oder die Nähe zur Grundschule zu berücksichtigen. Allerdings heißt es vom Schulverwaltungsamt, für das Kriterium "Schulweg" fehle eine nähere Definition, es sei unklar, ob es sich etwa um Entfernung oder Zumutbarkeit des Wegs handele.

Wie aus Juristenkreisen zu erfahren ist, gilt das Losverfahren zudem als vergleichsweise rechtssicher - die Gymnasien fürchten Klagen von Eltern, deren Kinder abgelehnt wurden. Kinder mit Wohnsitz außerhalb von Düsseldorf werden seit einigen Jahren an allen Düsseldorfer Schulen abgewiesen, damit genug Plätze für Kinder aus der Stadt bereitstehen. Denn wegen der steigenden Schülerzahl steht die Stadt unter großem Druck beim Schulbau, es laufen große Programm für den Neubau und die Erweiterung von Schulgebäuden.

An folgen Gymnasien sind ab heute noch Anmeldungen möglich: Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Friedrich-Rückert-Gymnasium, Georg-Büchner-Gymnasium, Görres-Gymnasium, Luisen-Gymnasium, Schloss-Gymnasium und Max-Planck-Gymnasium. Auch das jüdische Albert-Einstein-Gymnasium, das zu diesem Schuljahr gestartet war, vermeldet noch freie Plätze.

(arl)