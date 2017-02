Düsseldorf: Handy-Verzicht: Gymnasiasten gewinnen Ausflug zu DJ Felix Jaehn

Die 6b des Gerresheim Gymnasiums hat am Samstag einen Klassenausflug der besonderen Art erlebt: Die Schüler waren zu einer Party im Kölner Bootshaus mit DJ Felix Jaehn eingeladen. Der 22-jährige Hamburger ist mit seinem "Cheerleader"-Remix oder Songs wie "Ain't nobody" und "Bonfire" schwer angesagt und sorgte für ein tolles Konzert.

Die Teilnahme an der Party hatten die Sechstklässler beim Wettbewerb #Sendepause der AOK gewonnen. Im Monat Dezember waren sie die Klasse, die am ausdauerndsten auf das Handy verzichtete. Insgesamt 370 Klassen mit mehr als 8400 Schülern aus dem Rheinland und Hamburg waren dabei. Bei der Aktion ging es darum, Jugendliche für den bewussteren Umgang mit Medien zu sensibilisieren. "Wir haben für jede Minute ohne Handy Punkte bekommen. Zuerst waren wir nicht so begeistert, aber nach einiger Zeit hat es Spaß gemacht", berichtet Klassensprecher Armin Halilolovic. Durch den Verzicht auf das Smartphone hätten er und seine Mitschüler sich mehr mit Freunden getroffen und wären auch häufiger als sonst nach draußen gegangen.

Die Idee, sich beim Wettbewerb zu beteiligen kam von Klassenlehrer Matthias Semer. Am Gerresheimer Gymnasium wird gerade eine neue Handyregelung organisiert. "Viele Schüler sind heute sehr fixiert auf das Smartphone", sagt Semer. Der Wettbewerb half zu zeigen, dass es auch ohne geht.

(stz)