Düsseldorf: Harald Möller, 89

Der Ex-Düsseldorfer kommt jedes Jahr zu Karneval in seine alte Heimatstadt. Von Marc Ingel

Harald Möller kennt Düsseldorf, immerhin hat der inzwischen 89-Jährige hier von 1957 bis 2000 mit seiner Frau Christa gewohnt. Dann zog es ihn wieder zurück nach Unterfranken, da wo er geboren wurde, genauer nach Ostheim vor der Rhön. "Weil es da so schön und vor allem so schön ruhig ist", sagt Möller und streichelt Hund Bella, den das Paar aus Spanien adoptiert hat, wie Christa Möller hervorhebt.

Nun sei Ruhe ja in der Tat ganz schön, so Möller, hin und wieder dürfe aber ruhig ein wenig Action sein. Wie am Rosenmontag in Düsseldorf, da kommt der 89-Jährige jedes Jahr zurück in seine Heimatstadt und nimmt die 400 Kilometer Anfahrt gerne in Kauf - der Kinder und Enkel wegen, die hier leben, aber auch wegen des Zochs. "So ein bisschen sind wir schon Karnevalsverrückte, das ist aus der Zeit, in der wir in Düsseldorf gelebt haben, hängengeblieben", sagt Möller, der sich noch gut an die jecken Feiern im Frankenheim Brauhaus an der Wielandstraße erinnern kann. "Wir haben an der Beethovenstraße gewohnt, da hatten wir es nie weit", berichtet der ehemalige Mitarbeiter beim Landesrechnungshof. Wenn er sieht, was inzwischen aus Karneval (und der Welt) geworden ist, wird der 89-Jährige, der doch so gerne lacht, nachdenklich. "Diese Container und Straßensperren, die ganze Polizei, das ist ja furchtbar - aber offenbar notwendig", sagt er.

Noch einen weiteren engen Draht nach Düsseldorf pflegt Harald Möller. Er ist Mitglied bei den Düsseldorfer Jonges, Tischgemeinschaft Pastor Jääsch. "Diese Heimatabende dort vermisse ich schon sehr", sagt der Senior. Apropos Senior: Dass der Zug dieses Jahr einen anderen Weg nehmen musste, die vielen Sicherheitsvorkehrungen in Düsseldorf, wie sich das Prinzenpaar geschlagen hat - Harald Möller weiß genau über alles Bescheid. "Ich halte mich online auf dem Laugenden, war am Samstag noch im App Store und habe mir die RP-App heruntergeladen. Wie mein Sohn immer sagt: Wer will schon zu dem Drittel der Doofen gehören."

Quelle: RP