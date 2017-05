Düsseldorf: Hausmeister unterschlägt Luxus-Uhr

Amtsgericht verurteilt 45-Jährigen zu 4800 Euro Strafe.

Ein unverhofftes Wiedersehen mit seiner verlorenen Luxus-Armbanduhr für 12.000 Euro konnte ein IT-Berater (52) im Herbst 2016 feiern. Mehr als 15 Monate nach dem Verlust des Chronographen entdeckte der Eigentümer das Edel-Modell zufällig am Handgelenk seines Hausmeisters (45), als der in einer Wohnanlage in Wittlaer gerade mit einem Rasenmäher vorbeifuhr. Wegen Unterschlagung jetzt 4800 Euro Strafe zu zahlen, akzeptierte der Hauswart gestern beim Amtsgericht nur widerstrebend. Doch sonst, so der Richter, hätte seine Strafe auch höher ausfallen können.

Die Edelstahl-Uhr einer Nobelmarke mit Metallarmband hatte der Käufer Mitte 2015 nach einem Familienurlaub im Süden erstmals vermisst. Nur vorsorglich habe er damals auch den Senior-Hausmeister der Wohnanlage in Wittlaer informiert - falls die Uhr auf dem Gelände gefunden werden sollte. Doch monatelang blieb der Chronograph verschwunden. Der angeklagte Junior-Hausmeister gab nun an, er habe die Uhr irgendwann "in einem Baum hängend" im zugehörigen Park gefunden, sie in einer Schublade verstaut, später allerdings auch mal vergeblich an der Wohnung des Beraters geklingelt. Zuletzt habe er das Modell selbst angelegt - aber nur, "damit ich nicht vergesse, da nochmal zu klingeln".

Fakt ist: Als der Berater die Uhr beim Hausmeister entdeckte, gab der an, sie sei "ein Geschenk vom Patenonkel", dann erzählte er, sie stamme von einer Seniorin aus einem Altenheim. Danach bekam der Berater seine Uhr wieder zurück - in verdrecktem Zustand. Allein für die Reinigung musste er 400 Euro aufwenden, konnte das Schmuckstück aber gestern beim Prozess immerhin in frischem Glanz vorzeigen. Unter diesen Umständen hätte die Strafe für die Unterschlagung des Hausmeisters auch höher ausfallen können als die zunächst verhängten 4800 Euro, warnte der Richter. Also akzeptierte der Angeklagte die ursprüngliche Strafe. Dabei habe er nicht mal geahnt, wie kostbar sein Uhrenfund in Wirklichkeit war.

(wuk)