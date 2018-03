später lesen "Germanys next Topmodel" Heidi Klum kommt nach Düsseldorf FOTO: Marcel Kusch/dpa FOTO: Marcel Kusch/dpa 2018-03-07T14:23+0100 2018-03-07T14:30+0100

Im Frühjahr kürt Heidi Klum in ihrer Casting-Show "Germanys next Topmodel" die Siegerin. Die Show findet in Düsseldorfer ISS-Dome statt.