Düsseldorf: Heimatliebe zum Höchstpreis

32 Werke von Akademie-Studenten werden am 5. Februar im Theater an der Kö versteigert. Los geht es bei 100 Euro.

Bei der großen Neujahrsversteigerung von Werken junger Künstler werden am Sonntag, 5. Februar, 32 ganz unterschiedliche Werke angeboten, die das Thema "Heimatliebe Düsseldorf" gemeinsam haben. Erstmals findet die Auktion im Theater an der Kö in den Schadow Arkaden statt - in dem Shopping-Center können Interessierte die Werke aktuell auch in einer Ausstellung besichtigen. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr.

Die Versteigerung, bei der mit etwa 500 Besuchern gerechnet wird, soll von 12 bis 16 Uhr dauern. Für alle Werke gilt ein Mindestgebot von 100 Euro; in der Vergangenheit wurden nicht selten auch Preise bis zu 5000 Euro erzielt. Auktionator wird Bäckermeister Josef Hinkel sein, der im vergangenen Jahr seine Premiere als Auktionator feierte. Oberbürgermeister Thomas Geisel ist Schirmherr der Veranstaltung. Im Fokus steht die Unterstützung der Kunstakademie-Studenten, zehn Prozent des Erlöses gehen aber an eine karitative Einrichtung. Diesmal soll das Städtische Kinderhilfezentrum Düsseldorf profitieren: Dort ist für den Frühling ein Kunstprojekt zur Förderung der Kinder und Jugendlichen geplant.

(nic)