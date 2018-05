Ausverkauftes Haus. Eine schöne Nachricht, die es in Düsseldorf ab Herbst hoffentlich oft zu hören gibt. In der 1. Bundesliga hatte Fortuna Düsseldorf in der Saison 2012/'13 einen Zuschauerschnitt von 46.000. Am kommenden Sonntag gegen Kiel ist die Arena ausverkauft, die Stadt feiert ihre Aufstiegshelden.

Aber was passiert rund um ein Heimspiel organisatorisch? Wir haben uns beim jüngsten Heimspiel, das gegen Ingolstadt 3:0 gewonnen wurde, umgeschaut. Am 22. April, ebenfalls einem Sonntag, kamen rund 33.500 Zuschauer ins Stadion.