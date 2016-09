Der wegen Betrugs verurteilte frühere Kunstberater Helge Achenbach (64) erlebt Mittwoch zum ersten Mal seit über zwei Jahren einen Hauch von Freiheit. Unser Autor Hans Onkelbach, der Achenbach seit 20 Jahren beruflich und privat kennt, hat ihn begleitet. Von Hans Onkelbach

Zwei Jahre und drei Monate hinter Gittern, und nun wieder ein Hauch von Freiheit: Mittwochmorgen, 7 Uhr, öffnet sich die Stahltür zur Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen, und Helge Achenbach kommt heraus. Ohne Begleitung, lässig gekleidet, in der einen Hand die schriftliche Erlaubnis, für ein paar Stunden hinaus zu dürfen, in der anderen ein Jutesack mit dem Logo des längst verschwundenen Stern-Verlags in Düsseldorf. Neuerdings ist Achenbach im Offenen Vollzug. Das heißt, er wird künftig stundenweise zum Freigänger. In ein paar Wochen tritt Achenbach einen Job bei der Diakonie in Düsseldorf-Kaiserswerth an: Er soll tagsüber mit seinen Kenntnissen der bildenden Kunst bei einem Integrationsprojekt für Flüchtlinge arbeiten.

Jetzt, an diesem kühlen Spätsommermorgen, berührt ihn das Gefühl von Freiheit. Er spricht mit ein paar wartenden Journalisten, beteuert die Reue über die begangenen Straftaten, kündigt an, sich in seinem neuen Leben nach der Haft um straffällig gewordene Jugendliche kümmern und junge Künstler fördern zu wollen. Der frühere Kunstberater ist blass und nervös. "Ein komisches Gefühl!", sagt er mit belegter Stimme. Er weiß, dass er jeden Rummel um seine Person vermeiden soll, denn im Justizministerium würde man es nicht goutieren, wenn er den Eindruck erwecken sollte, noch als Häftling an alte Glamourzeiten anknüpfen zu wollen. Daher bittet er die Medienvertreter, ihn nicht mehr zu kontaktieren und in Ruhe zu lassen. Uli Hoeneß ist da Vorbild: Der war als Freigänger abgetaucht. Achenbach will es ihm gleich tun.

In Düsseldorf hat er für diesen Tag einen Termin bei seinem Internisten Max Timm. Seit langem ist er bei dem jungen Facharzt wegen eines Herzleidens in Behandlung und hört erleichtert, dass er hinter Gittern medizinisch gut betreut worden ist – eine akute Gefährdung sieht der Mediziner nicht. Dessen Praxis sieht aus, als hätte Achenbach sie in seinem früheren Leben selbst gestylt: an den Wänden Arbeiten von Penck, Immendorff, Uecker und Richter. Allerdings keine Originale.

Bei diesem kleinen Ausflug in das frühere Leben wird eines klar: Der wegen Betrugs zu sechs Jahren Haft Verurteilte weiß auf einmal die kleinen Dinge des Alltäglichen zu schätzen. Staunend wird ihm bewusst, wie alles draußen weitergegangen ist, während er im Gefängnis saß. In einem Supermarkt hat er Spaß daran, ein paar Brötchen und zwei Tüten mit Milch in den Einkaufswagen zu legen, an der Bäckertheke sucht er sich Mini-Croissants aus, die er beim späteren Frühstück mit Appetit verspeist, nachdem er eine große Portion Rührei genossen hat.

Bei einem Freund holt er ein kleines Auto ab, das der ihm für ein paar Wochen leiht. Offenbar ist er aus der Übung, es dauert, bis er die Feinheiten des Wagens verstanden hat. Und beim Einsteigen muss er sich mühen – früher, zu seinen Zeiten als Kunstberater, war er weitaus größere Fahrzeuge gewöhnt, und meistens hat er eh hinten gesessen. Alles vorbei: das Haus ist weg, die Autos sind es ebenfalls, die Firmen pleite. Aber seine Papiere, die sind noch da. Personalausweis und Führerschein werden aus dem Safe des Anwalts geholt. Immerhin gibt es eine erfreuliche Nachricht: Während der 64-Jährige hinter Gitter war, lief die Frist seines Flensburger Punktekontos ab und es fiel zurück auf null. Vorher stand es bei zwölf Punkten. Der 64-Jährige freut sich. Wie gesagt – man wird bescheiden.

Dass er mittags mit einigen seiner Kinder essen gehen kann, verdankt er der Großzügigkeit eines anderen Bekannten, denn Geld besitzt Achenbach derzeit nicht. Das Treffen mit einer Tochter und drei Söhnen (insgesamt hat er acht Kinder) berührt ihn sichtlich. Nicht alle konnten kommen, die Familie ist über das Land verstreut. In Freiheit gesehen hat er sie alle seit dem Frühsommer 2014 nicht mehr.

Damals, am 10. Juni, hat er den letzten freien Blick über Düsseldorf gehabt. An diesem Dienstag nach Pfingsten kommt er von einer Reise nach Washington zurück, kurz zuvor war er im Camp der deutschen Fußballnationalmannschaft in Brasilien gewesen. Voller Euphorie plant er neue Projekte, wie er später erzählt. Am nächsten Tag soll es nach Wien gehen. Im Anflug auf seine Heimatstadt sieht er unten Chaos überall: Einen Tag vorher, am Pfingstmontag, hat der Sturm Ela zigtausende Bäume gekillt, Dächer abgedeckt, enormen Schaden angerichtet. Wie ein böses Omen für das, was auf ihn zukam. So beschreibt er jetzt diesen Augenblick.

Im Verlauf dieses Tages im Juni 2014 wird er die Schäden aus der Nähe sehen. Da sitzt Achenbach in einem Wagen der Kripo Essen, die Fahrt dauert Stunden, weil viele Straßen blockiert sind. Die Polizei hat ihn am Flughafen unmittelbar nach der Ankunft festgenommen und ihm einen Haftbefehl präsentiert. Der Vorwurf: Betrug. Die Staatsanwaltschaft Essen ist zuständig, weil diejenige, die die Anzeige erhebt, dort in einer erlesenen Villa nahe dem Baldeneysee wohnt: Babette Albrecht, Witwe des 2012 verstorbenen Aldi-Chefs Berthold Albrecht. Mit dem hatte Achenbach im Laufe mehrerer Jahre über 120 Mio Umsatz beim Verkauf und der Vermittlung von Kunstwerken und Oldtimern gemacht. Ihn hat er, so der Vorwurf, um etliche Millionen betrogen Es folgt der Prozess, das Urteil – sechs Jahre Haft. Zuerst JVA Essen, dann Hagen und schließlich die JVA Moers-Kapellen – von Häftlingen gern Ponyhof genannt. Was nicht nur an den Pferdeweiden unmittelbar daneben liegt, sondern auch an dem – nach Knast-Maßstäben – lockeren Regelwerk drinnen.