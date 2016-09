Der wegen Betrugs verurteilte frühere Kunstberater wurde zum Vorzeige-Häftling und hofft auf offenen Vollzug. Seine Ehe liegt in Scherben, die Eheleute wollen die Scheidung einreichen. Von Hans Onkelbach

Helge Achenbach, der wegen Betrugs verurteilte frühere Düsseldorfer Kunstberater, gerät erneut in die Schlagzeilen: Seine Frau Dorothee verkündete am Freitag, man habe sich darauf geeinigt, die Scheidung einzureichen. In einer kurzen Mitteilung erklärt sie, man habe die ersten zwei Jahre des Kampfes in den Mühlen der Justiz noch gemeinsam bewältigt, sich aber nun darauf geeinigt, künftig getrennte Wegen zu gehen.

Ihr beißend witziger Erfahrungsbericht "Meine Wäsche kennt jetzt jeder", in dem sie den Verlauf der Helge-Achenbach-Story aus ihrer Sicht schildert, verkauft sich hervorragend. Antworten auf nun neu aufkommende Fragen wird es in einem zweiten Buch geben, an dem die promovierte Kunstexpertin gerade arbeitet und das bald auf den Markt kommt.

Ihr künftiger Ex-Mann sitzt noch hinter Gittern, aber ein offener Vollzug und womöglich irgendwann in den nächsten Jahren das vorzeitige Ende der ursprünglich auf sechs Jahre festgelegten Strafe sind denkbar und rücken in sichtbare Nähe.

Job als Integrationshelfer angeboten

Längst bereitet er mit Freunden, aber auch mit den Justizbehörden die Zeit nach dem Gefängnis vor. Wichtigster Schritt: Thorsten Nolting, Chef der Diakonie in Düsseldorf-Kaiserswerth, hatte ihm schon vor Wochen einen Job angeboten. Der 64-Jährige soll Integrationshelfer für Kriegsflüchtlinge werden. Man will seine Kompetenz als Kulturkenner nutzen, mit der er Flüchtlingen helfen soll, in Deutschland Fuß zu fassen.

Achenbach war seinerzeit wegen Betrugs und Untreue verurteilt worden, weil er den Essener Kunstsammler Berthold Albrecht um viele Millionen Euro bei der Vermittlung von Kunstwerken und Oldtimern betrogen hatte.

Nach seiner Haft wird der umtriebige frühere Sozialpädagoge, der mehr zufällig in das große Geschäft mit der Kunst geriet, kaum noch etwas von seinem früheren Leben vorfinden: Die Villa in Düsseldorf-Oberkassel, für Millionen gekauft und umgebaut: weg. Sein Firmengeflecht: aufgelöst oder in Insolvenz. Seine Projekte mit dem VW-Konzern, dem "Museum of Modern Art" in New York: gestoppt. Mehrere Projekte, die er 2014 zuletzt im Camp der deutschen Fußballnationalmannschaft in Brasilien angeleiert hatte: gestorben, während der einst große Kunstexperte in einer Zelle saß. Nach der Rückreise aus Brasilien war er am Flughafen Düsseldorf verhaftet worden.

Wird Achenbach Freigänger im offenen Vollzug?

In Justizkreisen ist bekannt, dass in den nächsten Tagen die Entscheidung fällt, ob Achenbach tatsächlich zum Freigänger im offenen Vollzug wird. Von der JVA Essen war er nach Hagen verlegt worden, seit einigen Tagen sitzt er in Moers-Kapellen. Dieses Gefängnis, von Insassen liebevoll als "Ponyhof" verehrt, liegt in idyllischer Niederrheinlandschaft zwischen Krefeld und Moers, rundherum gibt es tatsächlich eine Reihe von Pferdekoppeln, und nur ein sehr hoher Zaun signalisiert die eingeschränkte Bewegungsfreiheit der dort lebenden Männer.

Von dort aus würde Achenbach künftig, falls dem offenen Vollzug am Ende wirklich zugestimmt wird, zu seinem Job nach Düsseldorf-Kaiserswerth fahren müssen. Eine Garantie auf diese Entscheidung gibt es übrigens noch nicht, auch die Einzelheiten sind noch unklar. Aber aus Justizkreisen ist zu hören, dass der Häftling nach wie vor Zuspruch von draußen erhält, und auch eine Reihe von Hilfsangeboten sollen dabei sein.

Im Gefängnis selbst hat der als Betrüger Verurteilte, der in seinem früheren Leben als geschickter Verhandler und regelrechter Menschenfänger galt, ebenfalls geschickt Kontakte geknüpft, die jeweiligen JVA-Verwaltungen bescheinigtem ihm perfektes Verhalten und lobten ihn als Vorzeige-Häftling.

Zudem schildern enge Freunde ihn als einen nachdenklich gewordenen Mann, der seine Straftaten offenbar eingesehen hat und bereut – vor allem gehe ihm offenbar nahe, was er seiner Familie angetan hat, die durch ihn Einkommen und ihr Heim verlor.