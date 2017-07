Düsseldorf: Hier bin ich König

Einmal im Leben König. Heute: Kurt Ehrlich und Birgit Thomas vom Bürger-Schützenverein Urdenbach.

Zur Person Kurt Ehrlich, 69 Jahre alt, ist seit 22 Jahren Urdenbacher Bürgerschütze.

Was war Ihr erster Gedanke, als der Vogel von der Stange fiel? Kurt Ehrlich Geschafft, denn ich wollte es noch einmal wissen. Vor drei Jahren war ich schon einmal Urdenbacher Bürgerschützenkönig, ein wunderschönes Jahr. So gesehen bin ich "Wiederholungstäter".

Was war Ihr erster Gedanke, als er Sie fragte, ob Sie seine Königin werden wollen?

Birgit Thomas Ich habe mich sehr gefreut. Zwar gab ich Michael vorher meine Zusage, seine Königin zu werden. Als der bestätigende Anruf kam, war meine Freude riesig.

Das gibt es nur in unserem Stadtteil oder Verein:

Kurt Ehrlich Die Gemütlichkeit in unserem "Dorf mit Herz" und die Geselligkeit in all unseren Vereinen.

Ich freue mich beim Schützenfest besonders auf...

Kurt Ehrlich... den geselligen Verlauf des Festes, die guten Gespräche, die Musik und die immer wieder spürbare gute Kameradschaft und Nachbarschaft.

Das Schönste am Königsein ist...

Kurt Ehrlich... für Zeremonie der Krönung und die Übergabe der über 100 Jahre alten Königskette.

Das seit 1898 in Urdenbach gefeierte Schützenfest geht vom 8. bis 9. Juli. Es wird in der Vereinsgaststätte gefeiert. Einen Festumzug durchs Dorf gibt es diesmal nicht. lers

Quelle: RP