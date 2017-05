später lesen Düsseldorf Hier tanzen die Düsseldorfer in den Mai 2017-04-28T20:16+0200 2017-04-29T00:00+0200

Rock in den Mai Einen ordentlichen Tanz in den Mai erleben die Besucher in der Mitsubishi Electric Halle an der Siegburger Straße. Die Kölner Gruppe Brings ist zu Gast und will den Düsseldorfern mal zeigen, was eine Party ist. Grundlage für den Erfolg von Brings bildet ihr Superhit "Superjeilezick", es folgten viele weitere Hits. Zurzeit ganz oben ist das Album "Silberhochzeit". Für die Düsseldorfer Fans bedeutet das: Hit, Hit und Hit - bis der 1. Mai angebrochen ist und auf der Bühne das Licht ausgeht. Beginn: 21 Uhr. Doppel-Party in der Resi Von der Düsseldorfer Nachtresidenz gibt es am Sonntag eine Doppel-Party: Auf dem Rheinturm wird "Sweet Heaven" über den Dächern Düsseldorfs getanzt, in der Nachtresidenz lautet das Motto wieder "Cookies and Cream". Zwischen den Locations gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service.