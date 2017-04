Düsseldorf: Hilfe für Dialyse-Patienten

Gefäß-Spezialisten der Schön-Kliniken gehören weltweit zu den Pionieren. Von Ute Rasch

Kleine Schnitte sind ein großes Thema in der Medizin. Nun haben die minimal-invasiven OP-Techniken ein neues Terrain erobert. Profitieren sollen davon Menschen mit schweren Nierenerkrankungen, die auf die Dialyse angewiesen sind, also auf eine Blutreinigung außerhalb des Körpers - das sind einige hundert Patienten in Düsseldorf. Zu den Pionieren weltweit, die das neue Verfahren anwenden, zählt Tobias Steinke, Chefarzt des Gefäßzentrums der Schön-Kliniken in Heerdt. Er sieht die Methode "als eine große Chance für die Zukunft."

1. Welche Praxis ist bisher üblich? Wer regelmäßig an die Dialyse angeschlossen werden muss, braucht einen dauerhaften Zugang zu den Blutgefäßen, einen so genannten Shunt, über den das Dialysegerät angeschlossen wird. Normalerweise schafft man diesen Zugang am Handgelenk oder Arm in einer offenen Operation, dabei wird die Vene mit der Schlagader verbunden. Durch die erweiterte Vene kann dann deutlich mehr Blut fließen, etwa 500 bis 800 Milliliter pro Minute. Eine Voraussetzung für das Funktionieren der Blutwäsche.

2. Wo ist das Problem? In 50 bis 60 Prozent aller Fälle klappt das Verfahren nicht auf Anhieb, die Shunts funktionieren nicht, verstopfen oder verschließen sich. Dann muss der Operateur eine neue Stelle am Arm suchen, für den Patienten bedeutet das, er muss wieder operiert werden, manchmal mehrere Mal im Jahr. Und irgendwann werden die Stellen am Arm knapp, wo man einen Shunt legen kann. Aber da es auf diesem Gebiet seit den 1960er Jahren keine nennenswerte Innovation gab, hat man diese Komplikationen in Kauf nehmen müssen. Das operative Verfahren ist bis heute weltweit Standard. 3. Was ist der Vorteil der neuen Methode? Dabei wird an einer neuen Stelle unterhalb des Ellbogens durch einen Minischnitt ein Gefäßzugang mit zwei Kathetern geschaffen. An einem der beiden, die sich durch Magnete gegenseitig anziehen, sitzt ein Millimeter großes Messer, das an einem bestimmten Punkt ausgefahren wird, Vene und Arterie mit Hilfe eines Stromstoßes erst durchtrennt und dann miteinander verbindet. Das Zusammenlegen der Gefäße erfolgt also anders als bisher von innen. Das Verfahren wurde von dem amerikanischen Herzchirurgen William Cohn entwickelt und von Kollegen in Neuseeland, Kanada und Australien erprobt. Alle Studien bisher würden Mut machen, so Steinke. Allerdings eignen sich nicht alle Gefäße für diese Methode. Sie wird die bisherige also wohl nicht ersetzen, aber sehr wohl ergänzen.

4. Wie ist die Erfolgsquote? Die liegt bei nahezu 100 Prozent. Die ersten Patienten wurden 2015 mit dieser Methode behandelt, bisher habe es keine Probleme gegeben, weil chirurgische Nähte, Narben und Schädigungen der Gefäße vermieden werden können. Die Patienten, die mit diesem minimal-invasiven Eingriff einverstanden sind, nehmen an einer europäischen Studie teil, um noch mehr Daten zu sammeln. Es besteht ein Interesse an langfristigen Ergebnissen, deshalb gibt es eine Kooperation mit den Universitätskliniken in Münster, Frankfurt und Dresden. 5. Woher kommen die Patienten? Aus ganz NRW und darüber hinaus. Außerdem kommen Gefäßmediziner aus Europa, Asien und Amerika nach Heerdt, um das Verfahren kennenzulernen und zu diskutieren.

