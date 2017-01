Düsseldorf: Hilfe für die Facharbeit in der Bücherei

Von Oktober bis März suchen Oberstufenschüler in der Zentralbibliothek nach Literatur für ihre Facharbeit. Dort gibt es für sie nun feste Sprechstunden, in denen Unterstützung bei der Recherche gewährt wird. Von Lars Mader

Wenn Jana Jauernig die freie Wahl hat, dann leiht sie sich bei der Stadtbücherei am liebsten Krimis oder historische Romane aus. Derzeit ruft aber die Pflichtlektüre, denn Jana besucht die 11. Klasse am Gymnasium Gerresheim, und dort steht eine Facharbeit auf dem Lehrplan. Seit einigen Jahren müssen alle Oberstufenschüler in NRW ein solches wissenschaftliches "Gesellenstück" leisten. Zumindest das Thema kann - in Absprache mit den Lehrern - nach eigenen Vorlieben ausgesucht werden. Jana setzte sich hohe Ziele: "Mein Thema sollte interessant, aktuell und spannend sein." Schließlich entschied sie sich für das Thema "Der Einfluss der Medien auf die Meinungsbildung am Beispiel der Flüchtlingspolitik". Der 17-Jährigen fehlte nun noch passende Literatur. Auf der Suche nach Fachveröffentlichungen rief sie bei der Stadtbücherei an und erfuhr, dass es dort ein passgenaues Angebot gibt.

Denn seit bereits drei Jahren wird in der Zentralbibliothek die individuelle Beratungsstunde "Erste Hilfe: Facharbeit" durchgeführt. Seinerzeit hatte Lektorin Frauke Erus mit ihren Kollegen überlegt, wie sie dem jährlich wiederkehrenden Ansturm der "Facharbeiter" gerecht werden könne: "Wir nennen den hochaktiven Zeitraum für Facharbeiten von Oktober bis März ,die Saison'." Gegen Gruppenkurse entschied sich das Team, da die gewählten Themen vom "Terrorismus des IS" bis zu "Kaninchen in Australien" äußerst unterschiedlich sind. Stattdessen werden pro Saison rund 50 Jugendliche in Einzelstunden informiert, erklärt Erus: "Bei manchen Themen geht das schnell. Bei anderen muss man richtig lange recherchieren."

Zu ihrer Erste-Hilfe-Stunde brachte Jana ihre Mutter Christiane Jauernig mit, die während ihrer Schulzeit nie eine Facharbeit zu schreiben hatte: "Damals gab es viele kurze Referate, aber nicht in dem heutigen Umfang. Da darf man sich auch nicht im Thema verlieren." Zunächst erklärte Erus die Suche im Opac-Katalog der Bücherei. Bei Büchern mit Sekundärliteratur zur Migration wurde Jana im Hause fündig. Ein paar Funde gelingen garantiert, weiß Erus: "Diese Basisrecherche schaffen die Schüler selbst. Aber rauszufinden, welche der vielfältigen Quellen man sonst nutzen sollte, ist schwierig und braucht Erfahrung."

Jana möchte gerne den Tenor von jüngst erschienenen Presseartikeln zur Fluchtproblematik mit den Grundtönen älterer Publikationen vergleichen und so mögliche Unterschiede herausfiltern. Aktuelle Ausgaben, beispielsweise der Wochenzeitung "Die Zeit", könnte Jana schnell finden und sich kostenlos als Scan auf ihre Mailadresse schicken lassen. Doch Drucksachen, die älter als sechs Monate sind, bewahrt die Stadtbücherei aus Platzgründen nicht auf.

Nach kurzem Stöbern in der global suchenden Datenbank DigiBib findet Erus heraus, dass die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) alle Zeit-Ausgaben seit 1946 archiviert hat. Jana bekommt die Telefonnummer der ULB. Sie möchte sich die älteren Zeitungsjahrgänge in den dortigen Lesesaal bestellen: "Dass ich jetzt noch zur Uni muss, hätte ich nicht vermutet. Ich dachte, das hier ist doch die Zentralbibliothek; hier finde ich alles. Aber das ist auch nicht schlimm." Noch bis Ende März hat sie Zeit, die Facharbeit zu bewältigen: "Ein mulmiges Gefühl habe ich schon. 15 Seiten mit dem Computer zu schreiben, das ist schon sehr viel. Zumindest bin hier gut weitergekommen."

