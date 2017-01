Kommentar: Hilfe für die Schadowstraße

Die Stimmung ist wegen dieser Aussichten gar nicht schlecht an der Schadowstraße, auch die Leerstände sind zurückgegangen. Klar ist jedoch: Die Stadt und der Investor des Ingenhoven-Tals müssen jetzt mit den Anliegern ein Konzept für die Bauzeit erarbeiten. Denn die wird noch einmal strapaziös. Eine Herrichtung des Bodenbelags ist ebenso machbar wie eine Begrünung und das Aufstellen neuer Bänke. Auch sollten nicht alle Schutt-Lkw über die Schadowstraße fahren, schließlich wird in Kürze eine Interimsstraße fertiggestellt, die der alten Route Berliner Allee in Richtung Kaiserstraße entspricht. Dort stört der Dreck nicht so sehr.

Quelle: RP