Serie: So wohnt Düsseldorf: Hinterhofidyll mitten in Oberbilk

In der ehemaligen Räucherkammer und Wurstküche einer Metzgerei entstand ein Refugium mit Innenhöfen und alten Ziegelwänden. Von Ute Rasch und Anne Orthen (Fotos)

Die Kölner Straße in Oberbilk: Kneipen, Dönerimbiss, Billigläden. Gegenüber wird alles für einen Euro verramscht, nebenan ist ein Treff der Diakonie, gut besucht. Eine Frau ruft nach Mustafa, niemand antwortet. "Wir haben hier mediterranes Ambiente", sagt Barbara Schindler-Hofer zur Begrüßung und lacht. Dann schließt sie die Tür zu ihrer Wohnung: Stille, andere Welt.

Sie wurde hier geboren, ist hier aufgewachsen. Ihr Großvater hat das Haus in den 1920er Jahren gekauft, als Oberbilk noch ein Arbeiterstadtteil war. Er gründete die Metzgerei Schindler, alte Fotos zeigen die nächste Generation hinter der Ladentheke, die Eltern von Barbara Schindler-Hofer. Ihre Mutter mit adrett-steifer Schürze, hinter ihr sind Wurstkringel zu sehen, als hätte sie jemand mit dem Lineal ausgerichtet.

Genau dort, wo früher die Wurstküche war, schneidet die Hausherrin gerade an einem modernen Küchenblock einen Stollen an. Seit zwei Jahren wohnt sie im Hinterhof ihres Elternhauses. "Das war eine ganz bewusste Entscheidung." Auch für Oberbilk. Sie schätzt diesen Stadtteil wegen seiner zentralen Lage, wegen seiner Freizeitmöglichkeiten ("der nahe Volksgarten"), der aktiven Kirchengemeinden, seiner Vielfalt. "Das ist ein Viertel, in dem Zuwanderung immer selbstverständlich war." Das findet sie gut. Und ihre erwachsenen Kinder ebenso, die alle in dieses Haus zurückgekehrt sind. Vor allem, nachdem es dazu wurde, was es heute ist.

Dafür sind die Architekten Wolfgang Brechbühl und Alfred Münch verantwortlich. Ihnen zeigte Barbara Schindler-Hofer den Hof, die Schuppen, die ehemalige Wurstküche und Räucherkammer, die Reste der Ställe, einen Flur, der das alles miteinander verband. Und stellte ihnen die entscheidende Frage: "Meinen Sie, dass man daraus etwas machen kann?" Das Ergebnis hat sie verblüfft. Denn das Architekten-Team entwickelte den kühnen Plan, einen doppelgeschossigen Neubau in den Hinterhof zu setzen. Zwei Etagen von jeweils 120 Quadratmeter, Barbara Schindler-Hofer wohnt mit dem jüngsten Sohn im Erdgeschoss, die beiden erwachsenen Kinder sind in den ersten Stock gezogen. Eine (äußere) Wendeltreppe verbindet die beiden Wohnungen - notwendige Konzession an den Brandschutz. Denn die Feuerwehr hätte es im Ernstfall nicht leicht, das Hinterhofhaus zu erreichen. Deshalb verlangt das Gesetz eine "selbst-rettende" Möglichkeit, die obere Wohnung zu verlassen.

Der alte Flur im Erdgeschoss blieb als verbindendes Element, als Achse zwischen den Räumen. Auf der einen Seite dieses Gangs, den die Architekten "Gasse" nennen, planten sie den zentralen Raum der Wohnung: die große offene Küche mit Essplatz und einem kleineren, kuscheligen Wohnzimmer - im ehemaligen Pferdestall. Eine alte Ziegelwand wurde vom Putz befreit. Wo früher die Räucherkammer war, entstand ein Innenhof, Freiluftplatz mit Ahorn für Sommerabende. Diesen Baum sieht Barbara Schindler-Hofer von ihrem Schlafzimmer aus. Und von ihrem Arbeitszimmer im angrenzenden Wintergarten überblickt sie einen Mini-Garten mit Kerzen und den Kirchturm von St. Josef - "sehr stimmungsvoll".

Letztes Relikt aus der alten Metzgerei ist ein Hackklotz, der nun in einer Ecke ihrer Küche an die Familientradition erinnert. Formschön und blank gescheuert, mit einer Blüte geschmückt, könnte er auch das Objekt eines Designers sein. Und noch ein Detail der Vergangenheit musste unbedingt in der neuen Wohnung seinen Platz finden: ein altes Fenster mit Metallrahmen, das früher zu einem der Lagerräume gehörte. Nun ist es Blickfang im Wohnzimmer, ein Innenfenster zwischen Gang und Raum, direkt neben einem Kamin, in dem gerade ein Feuer glimmt. "Wird mit Gas betrieben, ist ein richtiger Mädchenkamin", meint die Hausherrin spöttisch und greift zur Fernbedienung, mit der sich das Feuer entfachen lässt. "Ohne Ruß, ohne verbranntes Holz, und trotzdem kann ich in Flammen schauen."

Kein Verkehrslärm dringt in diese Räume. "Das ist hier mein Ruhepunkt", sagt Barbara Schindler-Hofer. Mitten in Oberbilk. Dass dieser Stadtteil oft als Problemviertel bezeichnet wird, amüsiert sie und ihre Familie. "Wir haben da eine ganz andere Wahrnehmung." Man könne hier gut miteinander leben - "wenn man denn will."

