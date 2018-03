Düsseldorf: Hohe CO-Konzentration: Shisha-Bar geräumt

Wegen erhöhter Kohlenmonoxid(CO)-Werte haben Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend eine Shisha-Bar an der Oststraße geräumt.

Sieben Menschen waren betroffen, eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht, weil der Notarzt erhöhte Werte in der Atemluft nachweisen konnte. Laut Polizei musste der Betroffene aber nicht in einer Druckkammer behandelt werden. Zur Ursache konnten Feuerwehr und Polizei am Abend keine Angaben machen. Angrenzende Wohnungen waren nicht betroffen.

(jj)