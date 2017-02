Ungewöhnliches Paar: Hund und Käuzchen sind tierisch beste Freunde

Schäferhund Ingo und Käuzchen Napoleon sind unzertrennlich. Ihre Geschichte hat Tanja Brandt aufgeschrieben. Von Hanna Gerwig

Für Spaziergänger an den Grünflächen rund um Eller und Lierenfeld mag es ein vertrautes Bild sein: eine Frau, ein Steinkauz und ein Hund in trauter Einigkeit gemeinsam unterwegs. Tanja Brandt ist der menschliche Part des Trios.

Als Tierfotografin brachte sie es 2014 zu Bekanntheit im Internet, als sie Bilder ihrer tierischen Freunde veröffentlichte. Binnen weniger Wochen verbreiteten sich die Fotos von Käuzchen Napoleon, auch Poldi genannt, und Schäferhund Ingo um die ganze Welt. "Ich war selber ganz überrascht", sagt die Falknerin heute. "Aber Poldi kann eben kaum jemand widerstehen."

Der Unterbacher See gehört zu ihren liebsten Orten für einen Spaziergang. Ein Herz für Tiere hatte Tanja Brandt schon immer. Schon als Kind züchtete sie Mäuse in ihrer Schreibtischschublade und pflegte kranke Kleintiere und Vögel gesund. Es ist also nicht erstaunlich, dass das kleine Mädchen von damals als Erwachsene ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat.

Von der Tierfreundin zur Self-Made-Tierfotografin

Dabei hat Tanja Brandt zunächst ganz bodenständig eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert. Später machte sie dann den Lkw-Führerschein und führte eine Spedition. Auf die Fotografie kam sie eher zufällig. Sie wünschte sich schöne Bilder ihrer Tiere, fand deren Charakter in den Abzügen der beauftragten Fotografin aber nicht wieder. Ganz nach dem Motto "Selbst ist die Frau" kaufte sie sich daraufhin eine eigene Kamera.

Ihre ersten Ergebnisse seien katastrophal gewesen, sagt Tanja Brandt über ihre Anfänge. "Ich hatte erwartet, mit ein bisschen Technikkenntnis sofort loslegen zu können, wurde aber schnell eines Besseren belehrt". Aufgeben kam für sie trotzdem nicht in Frage. Stattdessen besuchte sie fleißig Kurse. Heute arbeitet sie als professionelle Tierfotografin und gibt ihr Wissen über Seminare und Workshops auch an Andere weiter.

Die Geschichte der einzigartigen Freundschaft zwischen Poldi und Ingo hat sie inzwischen sogar aufgeschrieben und mit Bildern unterlegt. In ihrem Buch "Wo die Liebe hinfliegt" lässt Tanja Brandt den Leser am Kennenlernen der Tiere teilhaben.

Käuzchen suchen sich ihre Freunde sorgfältig aus

Ingo und Poldi hatten, trotz aller Unterschiedlichkeiten, eines gemeinsam: Sie waren beide irgendwie übrig geblieben. So gehörte Ingo ursprünglich Tanja Brandts Ex-Mann, der wenig Zeit fand, sich um den jungen, wilden Hund zu kümmern.

Umso überraschender war es für alle Beteiligten, als sich der Schäferhund in seinem zweiten Lebensjahr den Greifvögeln annäherte und von diesen akzeptiert wurde. Keine Selbstverständlichkeit, sagt Tanja Brandt. Denn Greifvögel, gerade Käuze, seien sehr anspruchsvoll in der Wahl ihrer Freunde. In der Beziehung zu Ingo hat eindeutig der Kauz die Hosen an. Er zwickt den größeren Hund schon mal in die Nase, wenn ihm etwas nicht passt.

FOTO: Ammit Jack/shutterstock.com

Zehn Jahre lebte die 48-jährige Brandt in Düsseldorf, zuletzt zwischen Lierenfeld und Eller, bevor sie nach Remscheid in die Nähe einer Falknerei zog. Ihrer Tiere wegen. Denn sie besitzt noch andere Hunde und Greifvögel, darunter Poldis Vogelfrau Fienchen. Aber die regelmäßigen Spaziergänge in Düsseldorf sind für alle ein Muss. "Die lassen wir uns nicht nehmen", sagt Tanja Brandt. "Für mich ist es immer noch ein wichtiges Stück Zuhause, und für Poldi und Napoleon selbstverständlich auch.

Quelle: RP