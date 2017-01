Düsseldorf: Igedo übernimmt Schuhmesse GDS

Die seit Jahren unter Problemen leidende Schuhmesse GDS findet vom 7. bis 9. Februar zum letzten Mal in gewohnter Form auf dem Messegelände statt. Danach wird der Modemessen-Veranstalter Igedo die Schuhmesse übernehmen und Ende August/Anfang September mit einem neuen Konzept auf dem Areal Böhler starten.

Dort veranstaltet die Igedo schon die Mode-Ordermesse "Gallery". Das Konzept der GDS war 2014 aufwendig geändert worden, um dem Wandel in der Branche gerecht zu werden. Trotzdem kamen zuletzt gerade 12.500 Besucher an drei Tagen. Vor sechs Jahren waren es mehr als doppelt so viele. "Die Branche hat sich in den letzten Jahren radikal verändert und das Tempo dabei nochmal angezogen", sagte Messe-Düsseldorf-Chef Werner Dornscheidt. "Eine Großveranstaltung, die die GDS seit über sechs Jahrzehnten war, scheint nicht mehr das richtige Format für die aktuellen Herausforderungen innerhalb der Schuhbranche zu sein."

Igedo-Chef Philipp Kronen sagte, er sei zuversichtlich, dass die Branche einem neuen Konzept im Areal Böhler positiv gegenüber stehen werde. Auf dem Gelände an der Stadtgrenze zu Meerbusch hat auch die Modemesse der Igedo eine neue Heimat gefunden. Dass beide Themen gut zusammenpassen, zeigte die Tatsache, dass bei der letzten GDS auch viele Vertreter der Modebranche die eng zusammen liegenden Termine für einen Abstecher nutzten.

(nic)