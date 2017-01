später lesen Düsseldorf Ihre Redaktion hilft — der Bürgermonitor Teilen

Beim Blick in Ihre Zeitung finden Sie Tag für Tag viele Nachrichten und Themen, die Sie und Ihr Lebensumfeld betreffen. Ab sofort wollen wir aber noch mehr für Sie tun. Von heute an gibt es jede Woche in Ihrem Lokalteil den "Bürgermonitor". Unter dieser Marke beschreibt die Redaktion Defizite und Unzulänglichkeiten von allgemeinem Interesse, deckt Missstände auf, erinnert Politik und Verwaltung an Versprechen, behält Zeitpläne im Auge. Kurz: Die Redaktion setzt sich noch stärker als bisher für die berechtigten Anliegen von Ihnen, liebe Leser, ein.