Düsseldorf: Immer weniger Geld für die Straßen

Düsseldorf droht ein Schlagloch-Problem - gleich zwei Stellen im Verkehrshaushalt, die kaputte Straßen betreffen, sind merklich reduziert worden: Das ist zum einen der Topf, aus dem das Geld genommen wird, wenn im Laufe eines Jahres eine Straße absackt oder Schlaglöcher auftreten. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre sind dafür 2,5 Millionen Euro erforderlich, bereit stehen jetzt aber nur noch rund 1,5 Millionen Euro. Hinzu kommt, dass die Mittel für die fest geplanten Instandsetzungen gesunken sind. 2010 standen dafür noch 3,7 Millionen Euro zur Verfügung, inzwischen sind es nur noch 2,7 Millionen Euro. Daran ist auch ein politischer Kurswechsel abzulesen: Für Radwege (Planung, Bau, Unterhaltung) sollen nächstes Jahr 2,5 Millionen Euro investiert werden, im genannten Vergleichsjahr 2010 waren es nicht einmal 800.000 Euro.

Der Instandsetzungsplan, den die Verkehrspolitiker für das nächste Jahr beschlossen haben, umfasst 32 Projekte im Gegenwert von rund 3,1 Millionen Euro. Der Betrag übertrifft die genannten rund 2,7 Millionen Euro, weil sich erfahrungsgemäß an der ein oder anderen Stelle etwas verzögert und dann andere Vorhaben vorgezogen werden.

Angesichts der geschrumpften Gesamtsumme tauchen in der Liste nur kleinere Großbaustellen auf. Die teuersten Arbeiten sind demnach für Lohausen und Mörsenbroich geplant. Die Niederrheinstraße soll für 274.000 Euro saniert werden, für die Sankt-Franziskus-Straße sind 270.000 Euro bewilligt. Außerdem unter den ersten Fünf: die Straße "Am Wald" in Benrath (220.000), die Meineckestraße in Golzheim (216.000) und die Reichsgasse in Unterbilk (185.000). Im zurückliegenden Jahr war der Spitzenreiter die Merowinger Straße, deren Belag 320.000 Euro gekostet hat.

Dass die Gesamtausgaben für bessere Straßen so stark gesunken sind, hat seine Ursache darin, dass die Verkehrsverwaltung eine sehr geringe Auswahl hat, wenn sie sparen muss. In den vergangenen Jahren musste wiederholt pauschal über den gesamten Verkehrs-Haushalt bestimmte Prozentsätze gekürzt werden. Der Etat enthält zahlreiche Pflichtaufgaben, die unantastbar sind. So muss die Stadt Brücken überprüfen und instandhalten oder bei Ampeln und der Straßenbeleuchtung die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Am Ende bleiben dann nur noch die Ausgaben für Straßen und Gehwege.

Die CDU kritisiert das Sparprogramm. "Das fällt uns in wenigen Jahren wieder auf die Füße", sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Hartnigk. "Wir laufen da sehenden Auges in das nächste Haushaltsproblem." Wenn die Infrastruktur jetzt nicht gepflegt werde, würden die dadurch entstehenden Schäden höher ausfallen als der nun gestrichene Betrag.

Der Sparkurs bei den Straßen hat noch eine Nebenerscheinung. Im Rathaus gibt es eine Liste mit Projekten, die grundsätzlich, aber nicht zwingend sofort angegangen werden müssen. Auf dieser Liste stehen zum Beispiel der Aachener Platz oder die Bonner Straße. Angesichts der negativen Entwicklung des städtischen Haushalts sind diese Vorhaben zuletzt immer wieder um zwölf Monate geschoben worden. Die Liste wächst und wird wohl weiter wachsen. Ein möglicher Zugang: die Friedrichstraße, deren Umbau eigentlich 2018 angegangen werden soll.

Quelle: RP