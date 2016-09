Die von Axel Pollheim organisierten Netzwerk-Treffen gehören seit 17 Jahren zu Düsseldorf und der Region. Doch die 400. Veranstaltung in der Alten Schmiedehalle auf dem Areal Böhler in Düsseldorf-Heerdt übertrifft alle bisherigen Dimensionen.

Rund 1200 Gäste feiern am Montagabend das Jubiläum, 60 Partner sind dabei, um zu gratulieren und den Netzwerkern besondere Attraktionen zu bieten. Ein bisschen Kirmes, ein bisschen Oktoberfest – das Spektrum reicht von Kamelrennen und Flipper über Biergarten und Weindorf. In einer Candybar gibt es Süßes und Saures – und auch eine Austernbar darf nicht fehlen.

Unter den Gästen sind die Rathaus-Chefs aus Düsseldorf, Essen und Mönchengladbach, Intendanten und Vorstandsvorsitzende, Theater-Chefs und Karnevalisten, Sportler und Sportfunktionäre. Gefeiert wird die Netzwerker-Reihe, die 1999 mit dem "Landhaus Treff" in Duisburg begann, mit dem "Düsseldorf In" und "Ständehaus-Treff" in Düsseldorf fortgesetzt wurde und inzwischen "reden mit essen" in Essen, "Was gibt's Neuss?", "Golf Special" und den "Ärzte-In-Treff" umfasst.

In den 17 Jahren waren zahlreiche Prominente zu Gast – die Bundeskanzler Angela Merkel und Gerhard Schröder, etliche Vorstandschefs von DAX-Unternehmen, hochrangige Bundes-Politiker und zuletzt vor einer Woche Bahn-Chef Rüdiger Grube.

