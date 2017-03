Düsseldorf: In vielen Ämtern gibt es morgen Notdienst

Auskünfte in Melde-, Personalausweis- und Reisepassangelegenheiten gibt es unter der 0211 8991. Im Standesamt ist der Bereich "Anmeldung der Eheschließung und Heirat" in der Zeit von 7.30 bis 13 Uhr eingeschränkt besetzt. Die Bereiche "Urkundenservice", "Sterbebuch" und "Geburtenbuch" sind aber uneingeschränkt erreichbar. Das Standesamt ist von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet, in den Bereichen Urkundenservice und Anmeldung der Eheschließung nur für angemeldete Termine. Das Straßenverkehrsamt einschließlich des dort befindlichen Bürgerbüros, Höherweg 101, bleibt bis 13.30 Uhr geschlossen. Im Anschluss daran ist die Dienststelle bis 16 Uhr normal geöffnet. Auskünfte in Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten erteilt die 0211 8991. Die Ausländerbehörde bleibt bis 13.30 Uhr geschlossen. Dies gilt nicht bei vergebenen Terminen. Ansprechpartner für Notdienste der Ausländerbehörde, Willi-Becker-Allee 7, sind vor Ort. Im Amt für soziale Sicherung ist die Elterngeldstelle bis 13.30 Uhr telefonisch nicht erreichbar. Im Gesundheitsamt kann es in der HIV-Terminsprechstunde, der Tuberkuloseambulanz und bei der zentralen Anmeldung und Information zu Wartezeiten kommen. Wegen der Versammlung kann es zudem im Ordnungsamt zu Beeinträchtigungen in der telefonischen Erreichbarkeit sowie zu Wartezeiten kommen. Auch das Amt für Gebäudemanagement ist nur eingeschränkt erreichbar, teilte die Stadt mit. Das Servicetelefon Stadtsauberkeit (0211 8925050) und das Umwelttelefon (0211 494949) sind bis 13.30 Uhr auf einen Anrufbeantworter geschaltet.

