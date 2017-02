Venetia Alina: Interview mit einer Stimmlosen

Venetia Alina hat sich gerade erst von einer schweren Erkältung erholt. Wir haben ihre Stimme geschont – und sie trotzdem interviewt. Von Arne Lieb

Wenn die Venetia in ihrer karnevalistischen Dienstkleidung vor die Tür geht, sorgt das immer für Aufsehen. Als Alina vor dem Quartier Bohème mit den Texttafeln für unseren Fotografen posiert, ist das Interesse aber besonders groß. Einige Passanten machen schnell auch ein Foto mit dem Handy, eine Frau spricht Alina sogar an: "Sind Sie jetzt die echte Venetia oder eine Vertretung?" Alina versichert, dass sie durchaus das Original sei. "Ach so", sagt die Frau beruhigt. "Ich dachte, Sie liegen noch im Bett."

In der Tat ist Alina Kappmeier (28) in der zweiten Wochenhälfte gerade wieder auf die Beine gekommen. Sie hatte das Schicksal nahezu aller Karnevalsregenten ereilt, allerdings in eher heftigerer Weise: Kurz vor dem Höhepunkt der Session wurde sie von einer Grippe getroffen, die Karnevalsoberen verordneten schließlich mehrere Tage Bettruhe. So langsam ist die Kraft wieder da, aber das Interview führen wir zum Schonen der Stimme und zur Abwechslung einfach ohne Ton.

Dabei zeigt sich: Alina kann richtig gut zeichnen. Sie hatte Kunst-Leistungskurs und hat kürzlich ihr Bachelor-Studium in "Farbtechnik, Raumgestaltung, Oberflächentechnik" an der Uni Wuppertal abgeschlossen. Für den Endspurt der Session fühlt sie sich gut wiederhergestellt. Sie ist schließlich Karnevalsprofi: Mit drei Jahren stand sie zum ersten Mal in Uniform auf der Bühne, seit 2008 gehört sie zu Rot-Weiss. Und als Barkeeperin im Quartier Bohème, das Prinz Christian leitet, ist sie lange Nächte gewohnt.

Quelle: RP