Firma aus Düsseldorf-Rath: ISS schafft für Telekomauftrag 6000 Jobs

Nuklearphysiker leitet Dienstleistungsfirma

ISS-Chef Alexander Granderath studierte Nuklearphysik in Köln und hat einen Doktortitel in diesem Fach. Seit Oktober 2010 ist er Chef der ISS Deutschland. Er startete seine berufliche Laufbahn bei General Electric und AEG und hatte verschiedene Managementpositionen in Deutschland und Europa für die Danaher Group inne. Granderath ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Willich.

Die Firma ISS ist ein internationales Dienstleistungsunternehmen, das in den Bereichen Catering, Gebäudemanagement, Reinigung, Sicherheit.