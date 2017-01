später lesen Kommentar Ja zur Kö-Eisbahn Teilen

2017-01-20T20:16+0100 2017-01-21T00:00+0100

Die Eisbahn am Corneliusplatz ist für die Königsallee eine Chance. Vor allem in der großen Variante wird der Boulevard um eine Attraktion mit internationaler Ausstrahlung reicher. Die Eisbahn ist ein Grund mehr, zur Kö zu kommen - man sucht sie mal nicht um des Bummelns willen auf, sondern um das Herz der Stadt in einer anderen Atmosphäre zu erleben. Das gilt vor allem für den späten Nachmittag und den Abend, wenn die Beleuchtung ohnehin für eine besondere Stimmung sorgt. Kö-Anlieger und Hotels sind für die Eisbahn. Der Stadtrat sollte sich anschließen. uwe-jens.ruhnau