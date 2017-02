Düsseldorf: Jarzombek und Pantel mit guten Listenplätzen

Die Düsseldorfer Christdemokraten Sylvia Pantel und Thomas Jarzombek können sich gute Chancen ausrechnen, dem nächsten Bundestag anzugehören. Düsseldorfs CDU-Chef Jarzombek, der im nördlichen Wahlkreis antritt, wurde gestern Abend durch den CDU-Landesvorstand auf Platz 13 der Landesliste gestellt, Sylvia Pantel erhielt Listenplatz 45. Die Landesliste ist für die Bundestagskandidaten wichtig, falls ihnen kein Sieg im Wahlkreis gelingt. Dann zieht die sogenannte Reserveliste, in NRW kamen mehr als 50 Politiker auf diese Weise in das Parlament.

Bei der Bundestagswahl 2013 waren sowohl Jarzombek als auch Pantel direkt in den Bundestag eingezogen. Jarzombek holte 47,9 Prozent und setzte sich gegen Philipp Tacer (SPD) durch, der auch jetzt sein Hauptkonkurrent ist. Pantel reichten bei ihrer ersten Bundestagskandidatur 40,8 Prozent für den Direkteinzug. Sie tritt erneut gegen Düsseldorfs SPD-Chef Andreas Rimkus an, der vor vier Jahren 35 Prozent holte. Rimkus hat mit dem Problem zu kämpfen, dass neben ihm Sahra Wagenknecht, Aushängeschild der Linken in Deutschland, um Stimmen kämpft. Sie holte 2013 gut neun Prozent, was Rimkus' Ergebnis erheblich drückte.

Der Nordwahlkreis ging bei den letzten fünf Wahlen dreimal an die CDU und zweimal an die SPD, im Süden war es andersherum.

(ujr)