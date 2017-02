Düsseldorf: Jeck durchs Viertel

Dem einen ist der Rosenmontagszug mit der ganzen Familie dann doch etwas zuviel Trubel, dem anderen reicht er einfach nicht. Und das muss er nicht: Auch in den Stadtteilen gibt es am Wochenende traditionsreiche und mindestens genauso jecke Umzüge. Ein Überblick über die Veranstaltungen.

Itter Der eher gemütliche Veedelszoch durch Itter startet am heutigen Karnevalssamstag, 25. Februar, um 14.11 Uhr. "Alle Jecke trecke" lautet das Motto. Zahlreiche Gruppen aus dem Düsseldorfer Süden nehmen teil. Start ist Am Broichgraben, nach dem Zoch gibt es noch eine "After Zoch Party" auf dem Schützenplatz in Itter.

Hamm Für viele Familien in Hamm ist es in den vergangenen Jahren zu einer liebgewonnenen Tradition gewonnen: Gemeinschaftlich wird ein Wagen gebaut, die Kinder werden mit fantasievollen Kostümen ausgestattet. Mit dem selbst gebauten Wagen ziehen die Hammer allerdings nicht durch das Veedel, sondern durch die Altstadt: Dort beteiligen sie sich am heutigen Samstag am Kinder- und Jugendumzug. Los geht es um 12.30 Uhr.

Lohausen Dort startet der Straßenkarneval heute um 11.11 Uhr auf dem Schützenplatz an der Lohauser Dorfstraße. Das jecke Volk trifft sich zunächst beim Biwak der KG Närrische Lohauser zu einem Frühschoppen mit Musik. Um 13.11 Uhr startet dann der Karnevalszug durch Lohausen. Der Zug endet wieder am Schützenplatz, wo dann weiter mit Musik und Show gefeiert wird.

Reisholz Traditionell zieht der Zug der Karnevalsgesellschaft "Reisholzer Quatschköpp" am Karnevalssonntag durch Reisholz. Start ist um 14.31 Uhr an der Dasselstraße in Hassels, von dort ziehen die Narren bis zur Henkelstraße in Reisholz. Der große Veedelszoch mit vielen Fußgruppen und Wagen begeistert auf der 4,3 Kilometer langen Wegstrecke viele Jecken.

Niederkassel Der Straßenkarneval in Niederkassel lässt auch im linksrheinischen die jecke Stimmung überkochen. Los geht's am Karnevalssonntag um 12.30 Uhr auf der Niederkasseler Straße. Der Zugweg führt von dort aus über den Kaiser-Friedrich-Ring, Apfelweide, Alt-Niederkassel bis zur Oberkasseler Straße und Luegallee. Wegen der Teilsperrung der Quirinstraße muss er dieses Jahr einen anderen Rückweg nehmen. So biegt er von der Luegallee links ab, um über die Joachimstraße zum Hauptgeschehen auf der Niederkasseler Straße zurückzukehren. Für eine reibungslose Passage werden die Poller am kleinen Parkplatz entfernt. Nach dem Vorbeimarsch an der Tribüne beginnt das Tonnenrennen gegen 14 Uhr.

Mörsenbroich/Rath Hoch her geht es morgen auf den Straßen der beiden Stadtteile, wenn der Zug unter dem Motto "Et fiere Jung & Mädel in unserm schönen Veedel" startet. Organisiert wird das Treiben, zu dem sich 21 Gruppen mit rund 600 Jecken angemeldet haben, vom Mörsenbroicher Bürgerverein. Besonders viele Zuschauer versammeln sich am Hülsmeyerplatz und am sogenannten Spatenplätzchen, an dem der Zug sich um 11 Uhr in Bewegung setzt und später auch endet.

Gerresheim Auch im 42. Jahr lädt in Gerresheim die Saubande zum Veedelszoch ein. Die Wagen und Fußgruppen stellen sich am Karnevalssonntag an der Quadenhofstraße auf und ziehen ab 11.11 Uhr die Heyestraße hoch, über die Benderstraße geht's am Ende wieder zurück zum Alten Markt. Um die 40 Gruppen und mehr als ein Dutzend Wagen machen jedes Jahr mit, auch Stadtteile wie Knittkuhl, Hubbelrath oder Ludenberg beteiligen sich.

Eller "Ejal wat kütt, et wöhd jejöckt" lautet das Motto des Stadtteil-Zuges in diesem Jahr. Jeder, der sich angemeldet hat, kann um 14.11 Uhr am Karnevalssonntag auch ohne Mitgliedschaft in der Interessengemeinschaft - und ohne Kostenbeitrag - mitziehen. Erneut findet ein Kostümwettbewerb statt, an dem alle Gruppen automatisch teilnehmen. Start ist am oberen Teil der Schlesischen Straße, Ziel ist die Gumbertstraße.

Unterbach Der Schlachtruf "Unterbach I-A" erklingt sicherlich, wenn am Karnevalssonntag Fußgruppen und Wagen um 14.11 Uhr starten. Da das frühere Rewe-Gelände nicht mehr zur Verfügung steht, stellen die Narren sich erstmals an der Vennstraße/Am Zault auf, der Zug führt dann am Strasserfeld bergauf. Der weitere Zugweg hat sich nicht geändert, über die Vennstraße, Stammesberg, Heidberg und den Breidenplatz geht's zurück zum Ausgangspunkt.

Wittlaer Wer hier mitziehen will, muss sich tatsächlich gegen den "großen" Zug entscheiden: Am Rosenmontag zieht der Veedelszoch unter dem Motto "Wenn es in Europa kracht, muss Wittlaer an die Macht!" durchs Dorf. Beginn ist um 13.11 Uhr. Traditionell ist die Zugaufstellung auf dem Hof der Familie Sonnen. Von dort aus laufen die Narren die Bockumer Straße entlang. Mit am Start sind in diesem Jahr beispielsweise die Wittlaer Bravehearts, die auch das fröhliche Spektakel organisieren. Der familienfreundliche Zug endet vor der Gaststätte Peters.

(arc/hiw/semi/sime/brab)