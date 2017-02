Kolumne Auf Ein Wort: Jecken und Apostel sind sich ähnlich

Der 24. Februar ist Festtag des Apostels Matthias. 2017 fällt er in die Hochphase des Karnevals. Eine tolle Konstellation für einen aus dem Ruhrgebiet über Ostwestfalen und das Bergische ins Rheinland zugewanderten Theologen, der sich an diesem Tag "Auf ein Wort" melden darf. Nun denn.

Die Apostelgeschichte berichtet von Matthias gleich im ersten Kapitel (Apg 1,15-26). Auch bei ihm darf man fragen, ob es ein Glückslos war, das ihn damals traf. Zumindest tritt er in einer Notlage auf den Plan: den zwölf Erstberufenen des Apostelkollegiums war einer, sagen wir: abhanden gekommen. Eine dramatische Geschichte übrigens, die Apostelfürst Petrus auch entsprechend

rekapituliert (Apg 1,17-20). Die Zahl drei ist meines Wissens im Karneval wie im christlichen Glauben zentral. Anders als im Karneval ist im apostolischen Kontext aber nicht elf, sondern zwölf die korrekte Startnummer. Was würde man tun, wenn zum Dreigestirn einer fehlte? Ich vermute, man würde eine Art Anforderungsprofil erstellen und potenzielle Ersatzpersonen suchen. Vielleicht stieße man dabei auf überraschende Kandidaten. Bei Matthias war das so. Er wird zuvor im Neuen Testament mit keinem Wort erwähnt. Obwohl er das nicht eben anspruchslose Anforderungsprofil (Apg 1,21f) voll erfüllt. Was tun, wenn man sich dann doch wieder zwischen mehreren möglichen Lückenbüßern entscheiden muss? Lose ziehen? Bei Matthias war es so. Glück für ihn? Es gibt verschiedene Berichte über seinen weiteren Weg, die alle eines gemeinsam haben: Sie enden mit seinem Martyrium.

Es ist kein realistischer Vergleich. Aber mir kommt ein Aspekt des Karnevals in den Sinn: Angesichts der durchaus beachtlichen Zeit- und Kraftaufwendungen, die ein Dreigestirn in der Session zu leisten hat, muss man auf diese Aufgabe auch nicht in jeder Hinsicht neidisch werden. Es muss wohl um Bedeutsameres gehen, das die Mühe lohnt. Matthias wurde seit seiner Wahl als Apostel gewürdigt, das heißt als gesandter Augenzeuge größter Freude. Karneval und Apostelamt haben daher womöglich mehr gemeinsam als ich bislang gedacht habe: Beide wollen auf ihre Weise die frohe Botschaft vom Leben in Fülle bezeugen.

Verzeihen Sie mir, wenn ich dennoch Christ bleibe, ohne Karnevalist zu werden. Während Sie diese Zeilen lesen, habe ich wieder die Flucht in die Ferne angetreten. Erfahrungsgemäß treffe ich dort übrigens auch immer auf Rheinländer. Wie heißt es so schön: Jede Jeck es anders. Allen eine gesegnete Karnevalszeit!

