"Düsseldorf für Kinder" 2018 erscheint: Jede Menge Freizeitspaß und Tipps für kleine Düsseldorfer

Langeweile am Wochenende und in den Ferien? Fehlanzeige! Denn Großstadtfamilien bekommen mit der neuen Ausgabe von "Düsseldorf für Kinder" 2018 wieder jede Menge Tipps für Ausflüge, Hobbies und Aktivitäten – nicht nur für die Ferienzeit.

Pünktlich vor den Osterferien in NRW wird ab dem 15. März das kunterbunte Magazin "Düsseldorf für Kinder" 2018 im Buch- und Zeitschriftenhandel zu finden sein. Auch in der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 250 hilfreiche Aktiv-Tipps sowie 16 Seiten nur für Kinder.

In dem Titelthema "Wir machen Urlaub vor der Tür" geht es dieses Mal darum, dass man für richtig viel Freizeitspaß nicht immer weit weg fahren muss. Ein Besuch im Zoo in Krefeld, Duisburg oder Köln wird ebenso vorgestellt wie kindgerechte Ausstellungen in Museen oder Sprachkurse, die die Kleinen in der Ferienzeit belegen können.

Im Ressort "Entdecken" wird in der neuen Ausgabe von "Düsseldorf für Kinder" 2018 unter anderem Kinderspielzeug unter die Lupe genommen und über den neuen Aquazoo berichtet, der sich seit der aufwändigen Renovierung wieder größter Beliebtheit bei Familien erfreut.

Im Ressort "Gestalten" heißt es dieses Mal: Let's Dance! Welche Tanzschule für Kinder in Düsseldorf die passende ist, das zeigt eine praktische Übersicht. Und worauf Eltern achten sollten, wenn sie selbst keine Ahnung vom Reiten haben, darauf gibt der Artikel über Reiterhöfe im Ressort "Erleben" Antworten.

(aka)