Düsseldorf: "Jesus ist wieder auf der Erde"

Jonas ist Logiker. Gemeinsam mit Mathilda (6) und Anna (6) sitzt der Vierjährige vor dem Altar in der Auferstehungskirche in Oberkassel auf dem Boden. Über ihm die Weiten des Jugendstilbaus, danach der Himmel. Drei kleine Menschen im Zwiegespräch mit Gott. "Zu Ostern in Jerusalem, da ist etwas geschehen", singt Pfarrerin Stefanie Bühne mit den Kindern: "Nicht jeder kann's verstehen, nicht jeder kann's verstehen."

Morgen feiern Christen weltweit die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Kern der christlichen Hoffnung. Es gibt ein Leben nach dem Tod, Vergebung der Sünden, das ewige Leben. An die Auferstehung glauben, heißt an Gott glauben als Schöpfer, der das Universum erschaffen hat, und die Macht besitzt, die Toten aufzuerwecken. Die Auferstehung als der Triumph der Gläubigen, dass der Tod nicht ihr Ende ist, sondern dass sie zum ewigen Leben auferweckt werden. Ein Tag zum Feiern.

Für die drei Kita-Kinder der evangelischen Einrichtung an der Wettinerstraße ist er das auch: Am Ostersonntag kommt der Osterhase und der ist deshalb ein gern gesehener Gast, weil er Geschenke dabei hat. Einen Tornister zum Beispiel für die kleine Mathilda, ein Rennauto für Jonas. Anna weiß das noch nicht so genau. Beim Gedanken an den Osterhasen strahlen aber ihre Augen, Jonas zappelt aufgeregt von links nach rechts und Mathilda hebt die Arme in die Luft.

Aber was hat der Osterhase eigentlich noch mal damit zu tun? Und wie ist es zu erklären, dass Jesus erst tot und dann doch wieder lebendig gewesen sein soll? Das mag ja zunächst verwirrend klingen. Die Kinder haben da einige Ideen.

Für Jonas ist die Sache zunächst ganz klar: Wenn Jesus auf einmal nicht mehr in seiner Grabeshöhle zu finden ist, kann das nur einen Grund haben - einen logischen: "Der war da gar nicht drin." Das große Wunder, die Hoffnung - für den Vierjährigen zunächst nicht zu glauben. Vor allem möchte er wissen, wer eigentlich genau Jesus ans Kreuz genagelt hat. Das kommt ihm nämlich gleichermaßen brutal wie faszinierend vor. Die beiden Mädchen fasziniert vor allem die Tatsache, dass ein Engel erschienen sein soll, um die Botschaft von der Auferstehung zu verkünden - "mit Flügeln". Komisch finden die drei diese Geschichte aber nicht. In ihrer Vorstellung ist es genauso selbstverständlich, dass Gott Jesus wieder zum Leben erweckt hat, wie es außer Frage steht, dass morgen der Osterhase zu ihnen kommt. "Jesus ist jetzt wieder auf der Erde", sagt Jonas, dessen intuitiver Erklärungswille schnell vom Abenteuerlichen verdrängt wird. Dann bekennt er: "Nein, Jesus ist nicht im Himmel, er ist irgendwo auf der Welt." Auferstehung von den Toten? Für Jonas kein Problem mehr.

Um dieses Vertrauen seien Kinder eigentlich zu beneiden, sagt Pfarrerin Stefanie Bühne. "Glauben ist vertrauen und sich fallen lassen", sagt die Pfarrerin. Und das könnten Kinder häufig besser als Erwachsene. Und die Pfarrerin ist überzeugt: Spiritualität macht Kinder stark. In der Auferstehungskirche biete man deshalb auch einen eigenen Kindergottesdienst an. "Weil es uns wichtig ist, dass die Kinder willkommen sind", sagt sie.

Denn wie heiße es schon in der Bibel: "Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen", rezitiert die Theologin. "Die Segnung der Kinder" (Markus 10, Verse 13-16) sei eine ihrer Lieblingsstellen, eben weil sie zeige, dass Kinder sich dem Gefühl hingeben könnten. "Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes", soll Jesus gesagt haben.

Der kleinen Anna vor dem Altar tut dieser Jesus trotzdem leid. Weil er verletzt wurde. "Traurig und lustig", sagt sie, sei die Ostergeschichte. Und dann hat sie keine Lust mehr in der Kirche auf dem Boden zu sitzen, steht auf, geht zu ihrer Jacke und was mit Jesus geschehen ist, ist für heute abgehakt.

In Gedanken sind die drei Kinder schon wieder beim Osterhasen. Der übrigens deshalb so gut zu Ostern passe, weil an Ostern das neue Leben gefeiert werde. Und darum gehe es "bei Hasen im Frühling" ja auch, erklärt Pfarrerin Bühne. Um neues Leben, das entsteht.

