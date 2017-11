Name und Nachricht: Josef Hinkel zurück auf der jecken Bühne

Zweieinhalb Jahre nach seinem Rücktritt als Karnevalspräsident ist Düsseldorfs wohl bekanntester Bäckermeister Josef Hinkel zurück auf der jecken Bühne - als Vorsitzender des Fördervereins Düsseldorfer Karneval.

Sein Rücktritt vom Amt des Präsidenten des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) war ein Knall, keiner mit buntem Konfetti und Kamelle aus einer Kanone im Rosenmontagszug. Sondern einer, bei dem nicht zuletzt interne Reibereien eine Rolle spielten. Und einer, der den organisierten Teil des Düsseldorfer Karnevals in eine wochenlange Krise katapultierte. Zweieinhalb Jahre nach dem Eklat ist Düsseldorfs wohl bekanntester Bäckermeister Josef Hinkel nun zurück auf der jecken Bühne - als Vorsitzender des Fördervereins Düsseldorfer Karneval.

Den Job machte bislang Angela Erwin. "Sie hat als Anwältin und Landtagsabgeordnete wahrlich genug um die Ohren und wollte an dieser Stelle kürzer treten", sagt Hinkel. Der 58-Jährige ist einer, der gerne anpackt und Dinge voranbringt. "Ich freue mich darauf, in neuer Rolle an der strategischen Weiterentwicklung des Düsseldorfer Karnevals mitwirken zu können", sagt der Spross einer traditionsreichen Familie, der 2008 als Karnevalsprinz die Bühnen der Stadt rockte.

Und welche Akzente will er setzen? "Ich würde gerne wieder Kontakte zur Kunstakademie beim Thema Karneval aufbauen." Die kontrovers diskutierte Werbekarawane, die dem Rosenmontagszug vorangehen soll, sieht er positiv. "Jeder weiß, was solch ein Event heute kostet, und man darf nicht erwarten, dass die Stadt am Ende alle ungedeckten Kosten übernimmt", sagt Hinkel. Auch persönlich blickt der Bäckermeister optimistisch in die Zukunft. Tochter Sophie (21) wird nach ihrem Studium ("International Business") 2018 in das Familienunternehmen eintreten.

Eine Bäckerlehre hat sie nicht, "aber sie wird das Handwerk schnell lernen", sagt der stolze Vater. Jörg Janßen

Quelle: RP