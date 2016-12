Düsseldorf-Süd: Jubiläen und Hitze zum Jüchtlauf

In den Sportvereinen im Düsseldorfer Süden war in diesem Jahr viel los. Der Garather SV feierte seinen 50 Geburtstag, der VfL Benrath bereits seinen 110. Von Helmut Senf

Der Garather SV feierte 2016 sein 50-jähriges Bestehen. Zu den Jubiläumsveranstaltungen gehörte die Ehrung des verstorbenen Gründungsmitgliedes Hartmut Fischer, für den der Verein eine Ehrentafel errichtete. Rund 1000 Mitglieder trafen sich im Juli zum Sommerfest. Beim Festakt am 7. November, dem Gründungstag, gratulierte auch Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Noch 'ne Feier: Seit 40 Jahren besteht die Leichtathletikabteilung beim SFD '75. "Mittlerweile haben wir mehr als 300 Mitglieder", freut sich Sportwart Bernd Zahlten. Mitbegründerin Christel Schwabe ist stolz auf ihre Abteilung. Die Crosslauf-WM 1977 gehört zu den schönsten Erinnerungen der 75-Jährigen.

Rund 1700 Zuschauer lockten Düsseldorfs Profifußballer von Fortuna Düsseldorf ins Stadion an der Karl-Hohmann-Straße, wo es anlässlich des 110-jährigen Bestehens vom VfL Benrath ein freundschaftliches Kräftemessen zwischen dem heimischen Landesligisten und dem Zweitligisten gab. Das Gäste-Team von Trainer Friedhelm Funkel siegte standesgemäß 9:0.

Reger Betrieb herrschte auch auf dem Schlosshof Garath, wo der Reit- und Voltigierverein beim Saisonabschluss zu einem Turnier eingeladen hatte. Vor rund 500 Zuschauern und unter den Augen von Landestrainerin Vanessa Knocke boten 300 Teilnehmer ihre akrobatischen Künste auf dem Rücken eines "Movie", wie das vom Düsseldorfer Peter Höppner als Übungsgerät konstruierte Holzpferd bezeichnet wird.

Nach einem Benefizspiel für Flüchtlinge auf der Bezirkssportanlage Am Wald zwischen dem A-Kreisligisten SG Benrath-Hassels und der Fußball-Nationalmannschaft der Deutschen Post konnte Organisator Andreas Klose der Düsseldorfer Flüchtlingsbeauftragten Miriam Koch einen Scheck in der Höhe von 3803,40 Euro überreichen. Ex-Fortuna-Torwart Georg Koch engagierte sich im Tor der Postler.

Trotz 27 Grad fanden sich 557 Teilnehmer beim Jüchtlauf auf der Stecke durch das Naturschutzgebiet Himmelgeister Rheinbogen ein. Besonders schweißtreibend erwies sich die Bewältigung der 5,4 Kilometer-Distanz für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Himmelgeist, die in ihrer etwa 25 Kilogramm schweren Ausrüstung angetreten waren. Im schönsten Kostüm waren Kinder in Nachthemden, mit Schlafmützen und Kuscheltieren unterwegs und beeindruckten Jüchtlauf-Mitorganisatorin Ulrike Michaelis als "Schlafwächter".

Unter dem Motto "Play together - stay together" trafen sich in Hassels 22 Teams aus Jugendfreizeiteinrichtungen und Flüchtlingsheimen zum "2nd Global Refugee Cup". Beim bunten Kick auf dem Bolzplatz an der Stendaler Straße absolvierte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche den Anstoß im Auftaktmatch zwischen Team Syria I und SOS Kinderdorf Garath.

Fäuste schwingen war angesagt, als der Sportring Garath um Organisatorin Renate Eßer eine Runde des Wettbewerbs "Düsseldorf next Boxchamp" mit 30 Kämpfen in der Garather Freizeitstätte ausrichtete. Neben Sergen Karankanli, Adami Jakub, Artjom Zej, Artidis Parkosidis, Tim Pham und Tim Lobes stand mit Sarya Kasayanova auch eine Boxerin für den Ausrichter im Ring.

Gleich zu Jahresbeginn konnten traditionsgemäß die Nachwuchskicker bei Hallenturnieren ihr Talent unter Beweis stellen. Der SFD '75 hatte 50 Teams zum 4. Winter-Cup in die Konrad-Henkel-Halle im Sportpark Niederheid eingeladen. 30 Treffer erzielten die teilnehmenden Bambini-Teams beim 2. Kids-Cup der SG Benrath-Hassels in der Sporthalle Wimpfener Straße. Auch die F-Junioren mussten ihr Können zeigen. Die Ferienzeit über Ostern, im Sommer und im Herbst nutzte der TSV Urdenbach für Fußballcamps. "Das Wichtigste ist, dass die Kinder Spaß haben", erklärte Organisator Michael Boll.

Sportlich mal was Neues hat der Hellerhofer SV mit der Trendsportart "Slackline" zu bieten. Die Bewegungstherapie auf dem Seil macht Menschen aller Altersstufen fit. Neue Wege beim Tennis-Lernen beschreitet der TC Benrath. Ein aktuell entwickeltes Lernkonzept stellt nicht, wie üblich, Schlagübungen in den Vordergrund, sondern die Förderung von Grundfertigkeiten der Bewegung. Sprich: Am Anfang geht es auch ohne Schläger.

Erfreuliche Aussichten für die Zukunft: Zwei neue Dreifach-Sporthallen sind für den Stadt-Süden geplant - in Benrath im Zuge des Baus vom Albrecht-Dürer-Kolleg, in Urdenbach als Erweiterung vom Gymnasium an der Koblenzer Straße.

