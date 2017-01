Prozess in Düsseldorf: Kampfhund fällt Jogger an - Besitzerin zahlt 1000 Euro Schmerzensgeld nach

Eine Dogge hat vor rund zwei Jahren einen Jogger angefallen. Die Halterin zahle zunächst 1500 Euro Schmerzensgeld. Doch weitere 1000 Euro Strafe zu zahlen, lehnte sie ab. Nun beschloss das Düsseldorf Amtsgericht, dass die Frau das Geld nachzahlen muss.

Mit 1000 Euro Strafe war die Halterin eines Kampfhundes, der einen Jogger gebissen hat, noch gut bedient. Das sah die 33-jährige Krankenpflegerin Dienstag beim Amtsgericht ein, nachdem das Biss-Opfer (57) über die tragischen Folgen der Hunde-Attacke berichtet hatte. So schilderte der Ex-Sportmanager, dass er vor rund zwei Jahren beim abendlichen Joggen von der nicht angeleinten argentinischen Dogge der Frau angefallen und ins Handgelenk gebissen worden war.

Die Angeklagte gab an, ihr Hund "Chico" habe sich losgerissen, in einem Gebüsch verheddert, so dass sie angeblich die Leine vom Halsband entfernen musste. Das habe "Chico" ausgenutzt, um den Jogger zu beißen. Das Opfer schilderte aber, dass der Hund ohne Leine mit anderen Hunden herumgetollt sei. Als der Zeuge durch Rufen auf sich aufmerksam machte, sei "Chico" auf ihn losgestürmt. "Ich hatte schlimme Angst. Der Biss fühlte sich an, als wäre meine Hand in eine Presse geraten." Während die Wunde fast wieder verheilt sei, leide der 57-Jährige nun aber unter so schweren Schlafstörungen, dass er deswegen den Job als Sportmarketing-Manager verloren habe, aus Angst vor Kampfhunden nicht mehr über Felder oder Wiesen zu gehen wagt und seine jahrelange Jogging-Leidenschaft aufgab. Die Frau hatte ihm bereits 1500 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Doch weitere 1000 Euro Strafe zu zahlen, lehnte sie zunächst ab und zog protestierend vor Gericht.

Nach der Aussage des Biss-Opfers erklärte ihr Anwalt aber: "Wenn wir gewusst hätten, wie schlimm die Folgen für den Jogger waren, hätten wir den Einspruch nicht eingelegt." Also widerrief die 33-Jährige ihren Protest und akzeptierte die Geldstrafe doch noch.

(wuk)