Ob bei schlechtem Wetter oder gleich morgens um 11:11 Uhr: Düsseldorfs Kneipen und Bars sind nicht nur bei den Einheimischen beliebt, um jeck Karneval zu feiern. Wo Sie am besten tanzen, singen und schunkeln können, verraten wir hier.

Das schöne Düsseldorf verspricht als Karnevalshochburg an den jecken Tagen Stimmung pur. Weil Feier-Marathon von Weiberfastnacht bis Rosenmontag gut geplant sein sollte, haben wir für Sie die besten Kneipen herausgesucht, in denen Sie in Düsseldorf Karneval feiern können.

Füchschen

Von Altweiber bis Rosenmontag gibt es in der Düsseldorfer Brauerei Füchschen nur jeckes Treiben. Wer hier feiern möchte, sollte jedoch in jedem Fall Geduld mitbringen. Häufig steht man bis zu einer Stunde in der Schlange, ehe Einlass gewährt wird. Doch dann wird man mit einer der besten Stimmungen und Karnevalspartys belohnt, die man an Fastelovend in Düsseldorf finden kann. Vor allem Frühaufsteher werden hier belohnt: Bereits um 9 Uhr öffnet die Brauerei an den jecken Tagen.

Ratinger Straße 28, 40213 Düsseldorf

Ueriges

Ob vor der Brauerei oder darin, am Uerigen trifft sich jedes Jahr Jung und Alt zum Feiern. Mit dem "leckere Dröppke" in der Hand lädt die Brauerei zum Schunkeln, Singen und Fröhlichsein ein. Vor allem an Altweiber spielt sich bei gutem Wetter das Spektakel vor der Brauerei ab. Die Schlangen sind lediglich an den Toiletten lang.

Berger Straße 1, 40213 Düsseldorf

Zur Uel

Der Name "Uel" klingt ähnlich wie Platz 2, jedoch haben beide Kneipen nichts miteinander gemein – außer der super Stimmung an Karneval. Ähnlich wie im Füchschen ist jedoch auch hier die Schlange an den jecken Tagen lang.

Ratinger Straße 16, 40213 Düsseldorf

Die Pinte

Auf den ersten Blick unscheinbar, verbirgt die Pinte zwischen Ratinger Straße und Kurze Straße ein jeckes Geheimnis: Im ältesten Haus Düsseldorfs geht nämlich an Karneval die Post ab. Zwar ist die Luft vor allem am Abend erfüllt von Biergeruch und einer tropischen Feuchtigkeit – den Karnevalisten kommt das aber gerade recht. Hier heißt es: Raus aus den dicken Kostümen und rein ins jecke Getummel.

Liefergasse 9, 40213 Düsseldorf

Himmel & Ähd

Abseits der klassischen Kneipen in der Düsseldorfer Altstadt befindet sich das Himmel & Ähd im Herzen von Derendorf. Von Altweiber bis Rosenmontag geht hier karnevalistisch die Post ab.

Nordstraße 53, 40477 Düsseldorf

Zum Schlüssel

Wer an Karneval die Bolker Straße nicht scheut, der findet in der Brauerei Zum Schlüssel ein jeckes Plätzchen zum Feiern. Nach dem Motto "Dreimal Düsseldorf Helau" wird dort an allen Karnevalstagen gebützt, geschunkelt und gelacht. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Bolkerstraße 41-47, 40213 Düsseldorf

Ohme Jupp

Die gemütliche Eckkneipe an der Ratinger Straße wird an Karneval zur Jecken-Hochburg. Wer keine Lust hat, ewig in der Schlange zu stehen, kann hier manchmal Glück haben und ein freies Plätzchen zum Schunkeln finden.

Ratinger Straße 19, 40213 Düsseldorf

Kreuz Herreneck

Direkt am Rande der längsten Theke der Welt feiert man in der Düsseldorfer Traditionskneipe an den jecken Tagen Karneval. Highlight ist hier, neben dem klassischen Altbier, der skandinavische Lakritzlikör Salmiaki.

Altestadt 14, 40213 Düsseldorf

Schaukelstühlchen

Klein aber fein und ganz schön eng: Im Schaukelstühlchen geht es an Karneval wild zu. Hier haben schon Generationen gebützt und gesungen. Zum Tanzen ist jedoch nicht wirklich Platz – das tut der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch.

Kurze Straße 16-18, 40213 Düsseldorf

Zum goldenen Einhorn

Mitten auf der Ratinger Straße befindet sich diese Traditionskneipe. Nicht groß, aber dafür gemütlich und für Jung und Alt genau das Richtige. Wie fast an allen Kneipen auf der Ratinger muss man jedoch auch hier mit einer längeren Wartezeit an der Schlange rechnen.

Ratinger Straße 18, 40213 Düsseldorf

Eigelstein

Ja, Sie lesen richtig! Auch wenn es sich beim Eigelstein um eine kölsche Kneipe handelt, wir sind ja tol(l)erant! Hier können am Medienhafen vor allem diejenigen ordentlich Karneval feiern, die vorher noch arbeiten müssen. Einziger Nachteil: Das Bier schmeckt irgendwie anders…

Hammer Straße 17, 40219 Düsseldorf

