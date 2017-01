später lesen Karneval in Düsseldorf Die Jecken schunkeln fröhlich für den großen TV-Auftritt FOTO: Anne Orthen Teilen

2017-01-13

Die Karnevalssession nimmt schon in der zweiten Woche des neuen Jahres mächtig an Fahrt auf. Freitagabend fand in der Stadthalle die Aufzeichnung der TV-Sitzung statt, die am 25. Februar in der ARD ausgestrahlt wird.