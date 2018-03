Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Bei den einen war gleich klar: Es ist was Festes. Bei den anderen dauerte es vier Altweiberfastnächte, bis endlich was draus wurde. Die einen feiern jeden Karneval als Fest der Liebe. Die anderen hatten sich nur zufällig in die Düsseldorfer Altstadt verirrt und sind eigentlich gar nicht jeck.

Eines haben die sechs Karnevals-Liebesgeschichten, die wir gesammelt haben, gemeinsam: Die lockere, lustige, offene Stimmung hat die meisten Paare zusammengebracht. "Im Karneval feiert man unverbindlich, nett, lustig, ohne große Hintergedanken", sagt Sylvia Menke-Hollenberg, die ihren Mann vor 18 Jahren auf einer Gerresheimer Fete kennenlernte. "Insofern ist Karneval perfekt zum Verlieben: Man lernt sich ganz ohne Druck kennen."

#jeckverliebt: Sechs Paare erzählen uns ihre persönliche Liebesgeschichte aus dem Düsseldorfer Karneval.

