später lesen Rosenmontagszug 600.000 Jecke feiern in Düsseldorf – Polizei zieht positive Bilanz FOTO: dpa, tba 2017-02-27T17:18+0100 2017-02-27T17:18+0100

600.000 Menschen haben in Düsseldorf den Rosenmontagszug bejubelt. Viele Wagen persiflierten Donald Trump und den Aufstieg des Populismus in Deutschland und der Welt. Fünf betrunkene Randalierer kamen in Gewahrsam.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

