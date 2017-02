Karneval Ii: Janine Kemmer ist Zoch-Moderatorin

Janine Kemmer und Sven Lorig werden den Düsseldorfer Rosenmontagszug kommentieren. Für beide ist es ein Debüt.

Kemmer (2010 Düsseldorfs Venetia) freut sich schon auf ihren ersten Einsatz in der Kommentatorenbox auf dem Rathausplatz: "Ein Traum ging in Erfüllung. Schließlich bin ich ein fest verwurzeltes Düsseldorfer Mädchen mit viel Liebe zum Karneval von Kindesbeinen an." Lorig ist froh über so viel Düsseldorfer Herzblut an seiner Seite. Beim Casting hat es sofort gefunkt: "Janine hat so hervorragend kommentiert, dass ich am Ende wirklich das Gefühl hatte, der Zug fährt an uns vorbei.

" Janine Kemmer genießt auch das volle Vertrauen beim Comitee Düsseldorfer Carneval. CC-Vize-Präsident Stefan Kleinehr: "Sie ist eine Ex-Venetia, die den Karneval mit ganzem Herzen lebt und liebt. Wir sind sicher, dass der WDR die richtige Wahl getroffen hat." Das Erste wird das Spektakel am 27. Februar von 14 bis 15.30 Uhr übertragen.

(bpa)